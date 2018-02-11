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Оргкомитет ОИ-2018 посетовал на низкие продажи билетов на биатлонные соревнования

Спорт
11 февраля, 6:13 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

На олимпийские соревнования по биатлону продано 61% билетов

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане реализовал 61% билетов на биатлонные соревнования. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Олимпийские игры в Пхёнчхане были открыты 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей, в том числе одна в женском биатлонном спринте.

"Продажи билетов указывают на то, что в биатлоне довольно низкая реализация. На сегодняшний день мы продали 61% процент билетов на этот вид спорта", - сказал Сон Пэк Ю.

В воскресенье на Олимпиаде будут разыграны медали в мужском спринте. Россию представят Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Олимпийские игры продлятся до 28 февраля.

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