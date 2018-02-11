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Следствие займется проникновением одного зрителя на арену во время церемонии открытия ОИ

Спорт
11 февраля, 6:21 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

По словам представителя оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, это был американец корейского происхождения

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Во время церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Во время церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. В отношении одного из зрителей, проникшего на арену во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, ведется следствие. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

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Церемония открытия Олимпиады-2018 прошла под лозунгом "За мир во всем мире"

Церемония открытия состоялась 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхана.

"Один зритель вышел на сцену во время церемонии открытия, мы проверили записи с видеокамер и установили личность этого человека, - отметил Сон Пэк Ю. - Утром мне доложили, что это был американец корейского происхождения. Он не стал делать никаких заявлений. Сейчас ведется следствие, поэтому не могу раскрыть больше деталей".

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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