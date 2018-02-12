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Клуб НБА "Бостон" вывел из обращения игровой номер Пола Пирса

Спорт
12 февраля, 4:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Торжественная церемония состоялась на домашней арене клуба "ТД-Гарден" после проигранного матча регулярного чемпионата лиги с "Кливлендом"

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Пол Пирс

Пол Пирс

© AP/Michael Dwyer

ТАСС, 12 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" вывел из обращения 34-й игровой номер, под которым за клуб выступал легкий форвард Пол Пирс.

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Торжественная церемония состоялась на домашней арене клуба "ТД-Гарден" после проигранного матча регулярного чемпионата лиги с "Кливлендом". На мероприятии присутствовали бывшие партнеры 40-летнего Пирса по "Бостону" Кевин Гарнетт и Рэджон Рондо, а также бывший тренер "Бостона" (ныне возглавляет "Лос-Анджелес Клипперс") Док Риверс.

Пирс был выбран "Бостоном" на драфте новичков лиги 1998 года под общим 10-м номером, суммарно он провел за клуб 15 сезонов. В 2008 году он помог команде завоевать первое за 22 года чемпионство, "Бостон" тогда в финальной серии победил "Лос-Анджелес Лейкерс", а Пирс был признан самым ценным игроком финала. Также в различные годы он выступал за "Бруклин", "Вашингтон" и "Клипперс". Летом 2017 года Пирс снова заключил соглашение с "Бостоном" для того, чтобы завершить карьеру в данном клубе.

Также Пирс является 10-кратным участником Матча всех звезд лиги и победителем конкурса трехочковых бросков в рамках звездного уик-энда (2010). По итогам сезона он четырежды включался в символические сборные звезд НБА.

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