Клуб НБА "Бостон" вывел из обращения игровой номер Пола Пирса

ТАСС, 12 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" вывел из обращения 34-й игровой номер, под которым за клуб выступал легкий форвард Пол Пирс.

Торжественная церемония состоялась на домашней арене клуба "ТД-Гарден" после проигранного матча регулярного чемпионата лиги с "Кливлендом". На мероприятии присутствовали бывшие партнеры 40-летнего Пирса по "Бостону" Кевин Гарнетт и Рэджон Рондо, а также бывший тренер "Бостона" (ныне возглавляет "Лос-Анджелес Клипперс") Док Риверс.

Пирс был выбран "Бостоном" на драфте новичков лиги 1998 года под общим 10-м номером, суммарно он провел за клуб 15 сезонов. В 2008 году он помог команде завоевать первое за 22 года чемпионство, "Бостон" тогда в финальной серии победил "Лос-Анджелес Лейкерс", а Пирс был признан самым ценным игроком финала. Также в различные годы он выступал за "Бруклин", "Вашингтон" и "Клипперс". Летом 2017 года Пирс снова заключил соглашение с "Бостоном" для того, чтобы завершить карьеру в данном клубе.

Также Пирс является 10-кратным участником Матча всех звезд лиги и победителем конкурса трехочковых бросков в рамках звездного уик-энда (2010). По итогам сезона он четырежды включался в символические сборные звезд НБА.