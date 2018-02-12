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Вложения Азербайджана в проведение этапа "Формулы-1" составляют 80% от общей стоимости

Спорт
12 февраля, 18:27 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам министра спорта и молодежной политики Азербайджана Азада Рагимова, наибольшее число туристов во время проведения этапа в Баку приезжает из России

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Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов

© Юрий Машков/ТАСС

БАКУ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Азербайджан вкладывает в проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 80% от общей стоимости. Об этом ТАСС рассказал министр спорта и молодежной политики Азербайджана Азад Рагимов.

Этап "Формулы-1" в Баку появился в календаре чемпионата в 2016 году.

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"Во время проведения этапа число туристов увеличивается на 30%, инфраструктура города в эти дни начинает работать полностью, - отметил Рагимов. - Главный источник дохода - продажа билетов. Пока у нас не будет своих рекламных мест - мы не можем привлекать спонсоров, вся реклама принадлежит "Формуле-1".

"Вложения государства в этап составляют 80%, - продолжил министр. - По сравнению с прошлым годом темп продаж билетов увеличился на 30%. Гран-при - это хорошая реклама страны".

Рагимов добавил, что наибольшее число туристов во время проведения этапа - из России.

В 2018 году Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля.

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