Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийский чемпион в лыжном спринте Клэбо хочет помериться силами с Усэйном Болтом

Спорт
14 февраля, 1:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Норвежец бросил вызов легкоатлету из Ямайки, которому принадлежит мировой рекорд в беге на 100 м

Поделиться
Материал из 1 страницы
Йоханнес Клэбо

Йоханнес Клэбо

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, завоевавший во вторник олимпийское золото в спринте классическим стилем, готов бросить вызов ямайскому легкоатлету Усэйну Болту. В беседе с норвежскими журналистами новоиспеченный олимпийский чемпион сказал, что не прочь узнать, кто из двоих спортсменов - бегун или лыжник - окажется быстрее на стометровой дистанции.

Клэбо, который ведет свой видеоблог в YouTube, где на него подписаны 35 тыс. человек, сказал, что даже на Играх в Пхёнчхане просматривает социальные сети, и его вдохновило недавно опубликованное Болтом видео. На прошлой неделе в своем Instagram ямайский спортсмен пообещал выслать каждому из чемпионов зимних Олимпийских игр трехлитровую бутылку французского шампанского с автографом. При этом восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции, завершивший карьеру в прошлом году, поставил одно условие. Чтобы получить увесистый сувенир, атлетам, оказавшимся на верхней ступеньке подиума в Пхёнчхане, надо отметить Болта в любой соцсети и опубликовать собственную фотографию в знаменитой победной позе ямайца.

Смотрите также

Российский лыжник Большунов завоевал бронзу Олимпийских игр в спринте

Клэбо: отсутствие лыжника Устюгова на ОИ-2018 ослабило конкуренцию

"Я готов принять от него бутылку шампанского, если он устроит со мной гонку на 100 метров в [нью-йоркском] Центральном парке. Он пусть бежит, а я буду на лыжах, и посмотрим кто кого", - сказал Клэбо, слова которого приводит норвежский телеканал ТВ2.

При этом Клэбо признался, что для гарантированной победы над именитым бегуном ему, скорее всего, понадобится либо фора, либо "чертовски хороший снег", поскольку Болт, по его словам, "очень быстр".

Спортивная статистика говорит не в пользу норвежца. Болту по-прежнему принадлежит мировой рекорд в беге на 100 м - 9,58 секунды. На этой дистанции ямайский чемпион в 2009 году смог развить скорость в 37,58 км/ч. Достижения лыжников на стометровке скромнее. Мировой рекорд в марте обновил соотечественник Клэбо Людвиг Енсен - 11,03 секунды (32,64 км/ч).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК заявил, что у его комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
МОК ошибочно не выслал приглашения на Игры-2018 двум российским спортсменам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама