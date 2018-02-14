Олимпийский чемпион в лыжном спринте Клэбо хочет помериться силами с Усэйном Болтом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, завоевавший во вторник олимпийское золото в спринте классическим стилем, готов бросить вызов ямайскому легкоатлету Усэйну Болту. В беседе с норвежскими журналистами новоиспеченный олимпийский чемпион сказал, что не прочь узнать, кто из двоих спортсменов - бегун или лыжник - окажется быстрее на стометровой дистанции.

Клэбо, который ведет свой видеоблог в YouTube, где на него подписаны 35 тыс. человек, сказал, что даже на Играх в Пхёнчхане просматривает социальные сети, и его вдохновило недавно опубликованное Болтом видео. На прошлой неделе в своем Instagram ямайский спортсмен пообещал выслать каждому из чемпионов зимних Олимпийских игр трехлитровую бутылку французского шампанского с автографом. При этом восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции, завершивший карьеру в прошлом году, поставил одно условие. Чтобы получить увесистый сувенир, атлетам, оказавшимся на верхней ступеньке подиума в Пхёнчхане, надо отметить Болта в любой соцсети и опубликовать собственную фотографию в знаменитой победной позе ямайца.

"Я готов принять от него бутылку шампанского, если он устроит со мной гонку на 100 метров в [нью-йоркском] Центральном парке. Он пусть бежит, а я буду на лыжах, и посмотрим кто кого", - сказал Клэбо, слова которого приводит норвежский телеканал ТВ2.

При этом Клэбо признался, что для гарантированной победы над именитым бегуном ему, скорее всего, понадобится либо фора, либо "чертовски хороший снег", поскольку Болт, по его словам, "очень быстр".

Спортивная статистика говорит не в пользу норвежца. Болту по-прежнему принадлежит мировой рекорд в беге на 100 м - 9,58 секунды. На этой дистанции ямайский чемпион в 2009 году смог развить скорость в 37,58 км/ч. Достижения лыжников на стометровке скромнее. Мировой рекорд в марте обновил соотечественник Клэбо Людвиг Енсен - 11,03 секунды (32,64 км/ч).