Российские хоккеисты тренируются в прежних сочетаниях перед матчем со словаками

Матч группового этапа Олимпийских игр против словаков россияне начнут в 15:10 мск
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Сочетания звеньев хоккейной команды олимпийских атлетов из России остались без изменений на утренней раскатке в день игры с командой Словакии, передает корреспондент ТАСС.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
"белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Сергей Мозякин, Илья Каблуков;