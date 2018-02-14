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Российские хоккеисты тренируются в прежних сочетаниях перед матчем со словаками

Спорт
14 февраля, 5:47 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Матч группового этапа Олимпийских игр против словаков россияне начнут в 15:10 мск

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Сочетания звеньев хоккейной команды олимпийских атлетов из России остались без изменений на утренней раскатке в день игры с командой Словакии, передает корреспондент ТАСС.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
  • "белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Сергей Мозякин, Илья Каблуков;
  • "красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов;
  • "синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб, Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов, Михаил Григоренко;
  • "черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Калинин.

Матч группового этапа Олимпийских игр против словаков российские хоккеисты начнут в 15:10 мск.

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