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Переболевшие норовирусом сотрудники смогут вернуться к работе на ОИ

Спорт
14 февраля, 6:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Официально в Пъёнчхане зафиксировано 199 случаев заражения норовирусом

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Заразившиеся норовирусом волонтеры и другие участники Олимпийских игр в Пхёнчхане после выздоровления смогут вернуться к работе. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"После лечения их могут отправить домой. Но при желании и после повторного обследования они могут вернуться к работе на Олимпийских играх", - сказал представитель оргкомитета.

Официально зафиксировано 199 случаев заражения норовирусом. При этом 45 человек в настоящий момент находятся на карантине.

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