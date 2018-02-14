Переболевшие норовирусом сотрудники смогут вернуться к работе на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Заразившиеся норовирусом волонтеры и другие участники Олимпийских игр в Пхёнчхане после выздоровления смогут вернуться к работе. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"После лечения их могут отправить домой. Но при желании и после повторного обследования они могут вернуться к работе на Олимпийских играх", - сказал представитель оргкомитета.

Официально зафиксировано 199 случаев заражения норовирусом. При этом 45 человек в настоящий момент находятся на карантине.