Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 158 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Количество людей, инфицированных норовирусом на Олимпийских играх, возросло до 158 человек. Об этом журналистам сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

По состоянию на 10 февраля заразившихся было 139 человек.

"По состоянию на субботу выявлено 158 подтвержденных случаев заболеваний норовирусом. Некоторые из них прошли курс лечения в больнице. 139 полностью выздоровели, 19 находятся под наблюдением врачей. Ни один спортсмен на сегодняшний момент не был заражен этим вирусом", - рассказал Сон Пэк Ю.

Ранее сообщалось, что в день открытия Игр было зафиксировано 11 случаев заражения. Более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы.