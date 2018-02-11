Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 158 человек

Спорт
11 февраля, 6:34 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

По состоянию на 10 февраля заразившихся было 139 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Количество людей, инфицированных норовирусом на Олимпийских играх, возросло до 158 человек. Об этом журналистам сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

По состоянию на 10 февраля заразившихся было 139 человек.

"По состоянию на субботу выявлено 158 подтвержденных случаев заболеваний норовирусом. Некоторые из них прошли курс лечения в больнице. 139 полностью выздоровели, 19 находятся под наблюдением врачей. Ни один спортсмен на сегодняшний момент не был заражен этим вирусом", - рассказал Сон Пэк Ю.

Ранее сообщалось, что в день открытия Игр было зафиксировано 11 случаев заражения. Более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы.

Смотрите также

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 139 человек

Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в месте проведения ОИ-2018

Оргкомитет ОИ-2018 объявил о 128 случаях обнаружения норовируса

Количество зараженных норовирусной инфекцией на ОИ-2018 Пхёнчхане возросло до 86 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама