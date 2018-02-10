Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 139 человек

Спорт
10 февраля, 4:48 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Отмечается, что в пятницу было зафиксировано 11 новых случаев заражения вирусом

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Общее количество заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане достигло 139. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в пятницу было зафиксировано 11 новых случаев заражения вирусом. Кроме того, сообщается, что на данный момент нет информации о случаях заражения инфекцией спортсменов.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Смотрите также

Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в месте проведения ОИ-2018

Оргкомитет ОИ-2018 объявил о 128 случаях обнаружения норовируса

Количество зараженных норовирусной инфекцией на ОИ-2018 Пхёнчхане возросло до 86 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама