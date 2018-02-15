Скелетонист Трегубов верит, что сможет опередить лидера и побороться за золото ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов, занимающий второе место после двух попыток на Олимпийских играх в Пхёнчхане, считает, что, несмотря на солидное отставание от лидера, его борьба за золото еще не закончена. Об этом Трегубов рассказал журналистам.

По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 41,09 секунды. Первое место занимает южнокореец Юн Сун Бин (1.40,35), третьим идет латвиец Мартинс Дукурс (1.41,23). Владислав Марченков занимает 18-е место (1.42,76).

"Трасса отличная, все быстро едут, погода классная - все супер, - сказал Трегубов. - Юн Сун Бин в пределах досягаемости? Посмотрим завтра, нет ничего невозможного. Даже большие разрывы отыгрываются, это же спорт, а тем более если речь идет об Олимпийских играх".

"Я настроен на борьбу, мне очень важно ровно проехать все четыре попытки. Доволен ли сегодняшними? Нет ничего идеального, можно всегда проехать лучше", - заключил Трегубов.

Третья и четвертая попытки в мужском скелетоне пройдут 16 февраля.