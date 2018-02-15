Российский скелетонист Трегубов сохранил второе место после второй попытки на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов занимает второе место после второй попытки на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 41,09 секунды.

Во второй попытке Трегубов показал четвертый результат (50,50), в первом заезде российский спортсмен был вторым (50,59).

Первое место занимает южнокореец Юн Сун Бин (1.40,35), третьим идет латвиец Мартинс Дукурс (1.41,23). Российский скелетонист Владислав Марченков занимает 18-е место (1.42,76).

На Олимпийских играх впервые выступают скелетонисты из Израиля (Адам Эдельман), Ганы (Акваси Фримпонг), Ямайки (Энтони Уотсон), Китая (Гэн Вэньцян) и Украины (Владислав Гераскевич). Гэн Вэньцян после двух попыток идет 13-м, Гераскевич - 15-м, Эдельман - 28-м, Уотсон - 29-м, Фримпонг - 30-м.

Медали в скелетоне будут разыграны в пятницу по итогам третьей и четвертой попыток. Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.