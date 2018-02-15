Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский скелетонист Трегубов сохранил второе место после второй попытки на Олимпиаде

Спорт
15 февраля, 5:01 дата обновления: 15 февраля, 6:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

Первое место занимает южнокореец Юн Сун Бин, третьим идет немец Аксель Юнг

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Трегубов

Никита Трегубов

© AP/Andy Wong

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов занимает второе место после второй попытки на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 41,09 секунды.

Смотрите также

Тренер: высокие результаты скелетониста Трегубова на тренировке не делают его фаворитом

Трегубов: турнир саночников показал, что на Играх могут победить и не записные фавориты

Трегубов: олимпийские атлеты из России чувствовали поддержку трибун на открытии Олимпиады

Во второй попытке Трегубов показал четвертый результат (50,50), в первом заезде российский спортсмен был вторым (50,59).

Первое место занимает южнокореец Юн Сун Бин (1.40,35), третьим идет латвиец Мартинс Дукурс (1.41,23). Российский скелетонист Владислав Марченков занимает 18-е место (1.42,76).

На Олимпийских играх впервые выступают скелетонисты из Израиля (Адам Эдельман), Ганы (Акваси Фримпонг), Ямайки (Энтони Уотсон), Китая (Гэн Вэньцян) и Украины (Владислав Гераскевич). Гэн Вэньцян после двух попыток идет 13-м, Гераскевич - 15-м, Эдельман - 28-м, Уотсон - 29-м, Фримпонг - 30-м.

Медали в скелетоне будут разыграны в пятницу по итогам третьей и четвертой попыток. Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина 16 февраля
2
МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной
3
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
4
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
НАТО призывает РФ к транспарентности при размещении "Искандеров"
7
Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама