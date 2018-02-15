Российские спортсмены остались без медалей в шестой день Олимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России осталась без медалей в шестой соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. Первую победу на турнире одержали российские керлингистки, спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла четвертое место, а сноубордист Николай Олюнин упал в полуфинале соревнований по борд-кроссу и получил перелом голени.

В соревнованиях спортивных пар турнира фигуристов олимпийскими чемпионами стали Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, которые после короткой программы занимали лишь четвертое место. Однако в произвольной программе немецкая пара показала результат 159,31 балла, на шесть баллов опередив конкурентов. Итоговый результат Савченко и Массо - 235,90 балла. 34-летняя Савченко выступала на пятой Олимпиаде - дебютировала фигуристка на Играх еще в 2002 году в составе сборной Украины, в паре со Станиславом Морозовым заняв 15-е место.

Вместе с Робином Шолковы, уже представляя Германию, Савченко стала пятикратной чемпионкой мира, однако на Олимпийских играх пара лишь дважды выиграла бронзу - в 2010 и 2014 гг. После Олимпиады в Сочи Шолковы завершил карьеру, Савченко же стала кататься с французом Массо, получившим гражданство Германии. Савченко и Массо дважды выиграли медали чемпионатов мира и, наконец, на главном старте четырехлетия сумели завоевать золото.

Серебряные медали выиграли чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая (235,47), бронзовые - канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).

Последними на лед в произвольной программе выходили Тарасова и Морозов, которые накануне показали второй результат, уступив лишь китайским соперникам. Однако российские фигуристы допустили несколько ошибок, получили за произвольную программу лишь 143,25 балла, и итоговой суммы в 224,93 балла им не хватило даже для бронзовых медалей.

Седьмое место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов показали 12-й результат.

Первая победа скипа Моисеевой

Российские керлингистки одержали первую победу на турнире, в дополнительном энде обыграв соперниц из Китая - 7:6. В четверг состоялись вторая и третья сессии женского турнира, однако россиянки во главе со скипом Викторией Моисеевой приняли участие лишь в первой из них. На старте олимпийского турнира команда олимпийских атлетов из России со счетом 3:10 проиграла британкам.

"Вчера мы долго не могли понять, что происходит и что нужно делать для исправления ситуации. После игры поговорили с командой и тренером, волнения в голове немного улеглись. Сегодня мы уже вышли совершенно с другим настроением", - рассказала Моисеева.

В утренних матчах дня команда Канады уступила сборной Южной Кореи (6:8), датчанки проиграли японкам (5:8), а британки - американкам (4:7). В вечерней сессии сборная Великобритании победила команду Китая - 8:7, шведская сборная обыграла канадок - 7:6, сборная США уступила швейцарской команде - 5:6, а хозяйки турнира из Южной Кореи - соперницам из Японии (5:7).

По две победы в женском турнире одержали лишь команды Великобритании и Японии. В полуфинал выходят первые четыре команды из 10.

В мужском турнире были сыграны матчи третьей сессии, которые принесли следующие результаты: США - Италия - 9:10, Норвегия - Канада - 4:7, Великобритания - Япония - 6:5, Дания - Швейцария - 7:9. С тремя победами в турнире мужских команд лидирует сборная Канады.

Хоккей обошелся без сенсаций

В четверг прошли первые матчи мужского хоккейного турнира в группах А и С, которые сенсационных результатов не принесли. Разве что удивили хозяева олимпийских соревнований из Южной Кореи, дав бой сборной Чехии и уступив лишь со счетом 1:2. Все шайбы были заброшены в первом периоде - на гол Чхве Мин Хо (8-я минута) ответили Ян Коварж (12) и Михал Ржепик (17).

Сборная Южной Кореи дебютирует на Олимпийских играх, а 31-летний Чхве Мин Хо из клуба "Анян" стал автором первого гола команды на соревнованиях такого уровня. При этом если на Олимпиаде сборная Южной Кореи выступает без отбора, то в мае на чемпионате мира в Дании она выступит благодаря успеху на прошлогоднем турнире в дивизионе I в группе А в Киеве, где азиатские хоккеисты заняли второе место, уступив лишь австрийцами и опередив соперников из Казахстана, Польши, Венгрии и Украины.

В другом матче группы А команда Канады со счетом 5:1 победила сборную Швейцарии. В составе сборной Канады по две шайбы на счету нападающих Рене Бурка (3-я и 25-я минуты) и Войтека Вольски из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" из Магнитогорска (26, 55), еще одну шайбу забросил Максим Норо (8). У швейцарцев отличился Симон Мозер (48).

В октябре 2016 года в игре за "Металлург" Вольски неудачно влетел в борт, в результате чего получил перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, а также ушиб шейного отдела спинного мозга, вернувшись к тренировкам на льду в июне 2017 года. "Совсем недавно я лежал в больнице со сломанной шеей, а сегодня забил на Олимпиаде - в такие моменты думаешь, что все не зря и выбранный тобой путь стоил того. Думаю, я могу гордиться собой после всего того, что я преодолел", - сказал Вольски.

В группе С победы на старте одержали фавориты - сборные Финляндии и Швеции. Финны со счетом 5:2 обыграли команду Германии, шайбы в составе победителей забросили Сами Лепистё (4-я минута), Мика Пюёряля (16), Ээли Толванен (38), Лассе Кукконен (39) и Йоонас Кемппайнен (53), у немцев отметились Брукс Мацек (9) и Франк Хёрдлер (42).

Сборная Швеции со счетом 4:0 победила норвежцев, шайбы забросили Пер Линдхольм (6-я минута), Антон Ландер (17), Деннис Эверберг (49) и Микаэль Викстранд (50). Три результативных передачи на счету Линуса Умарка, первым на олимпийском турнире "сухой" матч сыграл 35-летний Виктор Фаст.

Триумф ученицы Пихлера

Ханна Эберг из Швеции стала олимпийской чемпионкой по биатлону в индивидуальной гонке на 15 км, показав время 41 минута 7,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Серебряную награду выиграла Анастасия Кузьмина из Словакии (отставание 24,7 секунды; два промаха), третьей стала двукратная олимпийская чемпионка Пхёнчхана Лаура Дальмайер из Германии (+41,2 секунды; 1 промах).

Подопечная тренера Вольфганга Пихлера 22-летняя Эберг проводит свой второй сезон на взрослом уровне, в прошлом сезоне она была признана лучшим новичком Кубка мира среди женщин. Шведка никогда не поднималась на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира и чемпионатах мира, ее лучшим результатом является пятое место в гонке преследования на этапе в Рупольдинге в прошлом сезоне.

Российская биатлонистка Татьяна Акимова показала 15-й результат, при двух промахах отстав от Эберг на 3 минуты 10,4 секунды, Ульяна Кайшева заняла 24-е место (+3.40,7 при двух промахах). Неудачно выступила и олимпийская чемпионка Сочи в индивидуальной гонке белоруска Дарья Домрачева, которая с четырьмя промахами показала 27-й результат.

"Я думаю, не стоит ждать большого чуда в смешанной эстафете, но мы попробуем отработать ровно и не делать ошибок", - заявила Кайшева. "Здесь я поняла, что для того, чтобы занимать высокие места на Олимпиаде, нужен большой опыт, прежде всего - выступления на Кубке мира. Очень важна психологическая подготовка", - добавила российская биатлонистка.

Фуркад отдал золото Бё

Мужскую индивидуальную гонку на 20 км выиграл норвежец Йоханнес Бё, который показал результат 48 минут 3,8 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Серебряным призером стал словенец Яков Фак (отставание 5,5 секунды; 0 промахов), бронза досталась австрийцу Доминику Ландертингеру (+14,2; 0). 24-летней Бё, который является трехкратным чемпионом мира, завоевал первую олимпийскую медаль.

Перед последней, четвертой стрельбой уверенно лидировал лидер мирового сезона, чемпион Пхёнчхана в гонке преследования француз Мартен Фуркад, однако он допустил два промаха и финишировал лишь с пятым результатом, отстав от Бё, который занимает второе место в общем зачете Кубка мира, на 42,4 секунды.

Российский биатлонист Антон Бабиков с одним промахом занял 16-е место (+2.04,2; 1), Матвей Елисеев стал 28-м (+3.03,3; 3).

Из четверки российских биатлонистов только Акимова сумела отобраться в масс-старт, где выступят по 30 лучших спортсменов у мужчин и женщин по итогам выступлений в нынешнем Кубке мира, а также предыдущих гонок Олимпиады.

Норвежская лыжница Рагниль Хага победила на дистанции 10 км свободным стилем, показав время 25 минут 0,5 секунды. Серебряную награду выиграла шведка Шарлотт Калла (+20,3 секунды), бронзовые медали получат норвежка Марит Бьорген и Криста Пярмякоски из Финляндии, которые показали одинаковый результат, отстав от чемпионки на 31,9 секунды. 37-летняя Бьорген завоевала 12-ю олимпийскую медаль и вышла на второе место в истории зимних Олимпиад по этому показателю, сравнявшись с норвежским лыжником Бьёрном Дели. Лидером по количеству медалей является норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален - 13 (8-4-1).

Лучшей среди российских лыжниц стала Анастасия Седова, показав восьмое время (отставание минута 7,3 секунды). Анна Нечаевская стала 10-й (+1.24,3), Алиса Жамбалова - 17-й (+1.57,3).

Трегубов претендует на медаль

После первых двух попыток российский скелетонист Никита Трегубов занимает второе место, на 0,74 секунды отставая Юн Сун Бина из Южной Кореи. Хозяин трассы и лидер нынешнего сезона победил в четверг в обеих попытках, тогда как Трегубов показал второй и четвертый результаты, во второй попытке уступив Мартинсу Дукурсу из Латвии и британцу Дому Парсонсу. В общем зачете после двух попыток Дукурс и Парсонс отстают от Трегубова на 14 и 17 сотых секунды соответственно.

Еще один российский скелетонист Владислав Марченков после первого дня соревнований занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки в мужском скелетоне пройдут в пятницу.

Российские саночники завершили олимпийский турнир в Пхёнчхане без медалей. В заключительном виде - командной эстафете - победила сборная Германии, показав результат 2 минуты 24,517 секунды. Второе место заняла сборная Канады (отставание 0,355 секунды), третьей стала команда Австрии (+0,471).

В составе немецкой команды олимпийское золото завоевали Натали Гайзенбергер и Йоханнес Людвиг на одиночных санях, а также Тобиас Вендль и Тобиас Арльт на двухместных. Гайзенбергер и Вендль с Арльтом в Пхёнчахне в своих видах выиграли золото, тогда как Людвиг стал бронзовым призером. Команда олимпийских атлетов из России выступала в составе Екатерины Батуриной, Романа Репилова, Александра Денисьева и Владислава Антонова и показала седьмой результат (+0,832).

В соревнованиях одноместных саней обладатель Кубка мира прошлого сезона Роман Репилов занял восьмое место. Степан Федоров стал 13-м, чемпион мира 2015 года Семен Павличенко - 14-м. В женском турнире единственная россиянка Екатерина Батурина стала 15-й, в турнире двухместных экипажей Денисьев и Антонов заняли 11-е место, Андрей Богданов и Андрей Медведев - 16-е.

"Я не назову выступление наших саночников на этой Олимпиаде провальным, это лишь неудача, - заявила глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - Пусть Репилов и Павличенко не взяли здесь медаль, но это не значит, что они слабые. Тот же дебютант Олимпиад Репилов получил на этих Играх очень хороший опыт, ему нужно было получить представление о том, что из себя представляют главные старты четырехлетия".

Заколдованные 10 тысяч Крамера

Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен завоевал золотую медаль на дистанции 10000 м, показав результат 12 минут 39,77 секунды. Второе место занял Йоррит Бергсма из Нидерландов (отставание 2,21 секунды), который стал олимпийским чемпионом на этой дистанции на Играх в Сочи в 2014 году. Третьим стал итальянец Никола Тумолеро (+14,55).

Впервые на играх в Пхёнчхане конькобежцы из Нидерландов не смогли одержать победу, ранее они выиграли пять из пяти возможных золотых медалей. Однако Блумен до 2014 года выступал за сборную Нидерландов, но затем переехал в Канаду и получил гражданство этой страны.

Голландец Свен Крамер, который был главным фаворитом данной дисциплины, занял шестое место (+21,25). Ранее в Пхёнчхане он выиграл золото на 5000 м, став четырехкратным олимпийским чемпионом. 31-летний Крамер ни разу не побеждал на Олимпиадах на дистанции 10000 м, где является пятикратным чемпионом мира.

Француз Пьер Вольтье стал двукратным олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе - в этом виде он победил и в Сочи в 2014 году. Серебряным призером стал австралиец Джаррид Хьюз, бронзу завоевал испанец Рехино Эрнандес.

Серебряный призер Игр 2014 года российский сноубордист Николай Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил перелом голени, тогда как Даниил Дильман завершил выступления на стадии 1/8 финала. Олюнин квалифицировался в малый финал, однако из-за травмы выступить там не сумел.

Победы Свиндаля и Шиффрин

В горнолыжном спорте медали были разыграны в скоростном спуске у мужчин и гигантском слаломе у женщин, где олимпийскими чемпионами стали норвежец Аксель Лунд Свиндаль и американка Микаэла Шиффрин. 35-летний Свиндаль стал двукратным олимпийским чемпионом, на его счету победа в супергиганте в 2010 году в Ванкувере, а также серебряная награда в скоростном спуске и бронзовая в гигантском слаломе на тех же Играх.

Свиндаль показал результат 1 минута 40,25 секунды, серебряную и бронзовую награды в скоростном спуске завоевали норвежец Хьетиль Янсруд (1.40,37) и Беат Фойц из Швейцарии (1.40,43).

Двукратной олимпийской чемпионкой стала и Шиффрин - в Сочи она победила в слаломе. В гигантском слаломе в Пхёнчхане Шиффрин по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 20,02 секунды, опередив норвежку Рагниль Мовинкель (2.20,41) и итальянку Федерику Бриньоне (2.20,48), которые завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно. 30-й результат показала российская горнолыжница Анастасия Силантьева (2.27,95).

Российские фристайлистки Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Любовь Никитина успешно преодолели квалификацию в акробатике. Орлова показала в первой квалификации лучший результат (102,22 балла), Спиридонова - четвертый (97,64). По итогам первой квалификации определились шесть финалисток, остальные участницы разыграли еще шесть путевок в финал во второй попытке, где успешно выступила Никитина - 88,83 балла.

Финал в женской акробатике запланирован на пятницу.