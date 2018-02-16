Российские хоккеисты сыграют со словенцами во втором матче олимпийского турнира

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Семь комплектов медалей будет разыграно в пятницу на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в скелетоне, сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фристайле.

Никита Трегубов занимает второе место после двух попыток в скелетоне, второй матч на турнире проведут российские хоккеисты, мужчины исполнят короткую программу в фигурном катании, а в лыжной гонке на 15 км стартует Денис Спицов.

В 10:40 мск мужская хоккейная команда олимпийских атлетов из России проведет второй матч в группе В - против словенцев. Если подопечные Олега Знарка стартовали с поражения от словаков (2:3), то словенцы в стартовом матче в овертайме победили команду США - 3:2. Словенская сборная второй раз подряд выступает на олимпийском турнире, при этом команде никак не удается закрепиться в дивизионе сильнейших на чемпионатах мира. Предстоящий в мае турнир в Дании словенцы пропустят, в апреле в Будапеште им предстоит бороться за возвращение в элиту.

Четыре года назад в Сочи сборная России под руководством Зинэтулы Билялетдинова матчем со словенцами стартовала на олимпийском турнире, добившись уверенной победы со счетом 5:2. Победную шайбу забросил Илья Ковальчук, тогда как у словенцев дважды отличился Жига Еглич - один из лидеров и нынешней команды. Он выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Нефтехимик" из Нижнекамска.

Главные козыри словенской сборной - опыт и сыгранность, практически в одном составе команда выступает около 10 лет, а средний возраст игроков составляет 30 лет. В КХЛ выступают также форварды Рок Тичар ("Сибирь") и Роберт Саболич ("Торпедо"), долгое время играл в ЦСКА и нападающий Ян Муршак, который ныне представляет шведскую "Фрёлунду". Муршак забросил две шайбы в ворота американцев, сравняв счет на 59-й минуте и отличившись в овертайме.

После неудачи на прошлогоднем чемпионате мира сборную Словении возглавил финский специалист Кари Саволайнен, а бывший наставник Ник Зупанчич остался в его тренерском штабе. Саволайнен уже работал со словенцами с 2003 по 2005 год, так что преемственность в команде сохранена. Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России накануне наигрывал большинство, этот компонент не сработал во встрече со словаками. Было также объявлено, что ворота вновь будет защищать 34-летний Василий Кошечкин из магнитогорского "Металлурга".

Словаки могут стать первыми

Хотя борьбу за медали в плей-офф продолжат все 12 участников группового раунда, победители трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, напрямую выйдут в 1/4 финала, остальным же предстоит провести дополнительный матч. У российских хоккеистов, несмотря на неудачу в стартовой игре, остаются шансы на победу в группе. Для этого необходимо в основное время побеждать словенцев и американцев 17 февраля, рассчитывая, что словаки в оставшихся играх ни разу не наберут трех очков.

При этом российские хоккеисты выйдут на лед арены в Канныне, уже зная результат встречи конкурентов. Сборные США и Словакии начнут свой матч в 06:10 мск. Если словацкая сборная вновь одержит победу в основное время, то подопечные Знарка потеряют все шансы на первое место в группе и могут рассчитывать лишь на выход в 1/4 финала со второго места.

В 15:10 мск состоятся два матча в группе С, встречи проведут команды Финляндии и Норвегии, а также Швеции и Германии. Накануне состоялись встречи первого тура, где финны взяли верх над немцами (5:2), а шведы обыграли норвежцев (4:0).

Коляда и Алиев выходят на старт

В 04:00 мск начнется короткая программа у фигуристов. 20-й стартовый номер получил российский фигурист Дмитрий Алиев, 27-й - Михаил Коляда, всего на старт выйдут 30 участников. Коляда выступал в командном турнире, где занял восьмое место в короткой программе и второе - в произвольной, в этом виде он уступил лишь олимпийскому чемпиону в составе команды Канады Патрику Чану.

Двукратный серебряный призер Игр в Сочи Чан - один из фаворитов мужского турнира, к которым также следует отнести двукратного чемпиона мира из Испании Хавьера Фернандеса, олимпийского чемпиона Сочи и чемпиона мира 2017 года Юдзуру Ханю из Японии и его соотечественника, серебряного призера чемпионата мира - 2017 Сёму Уно. В числе претендентов также двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Цзинь Боян из Китая и победитель финала Гран-при нынешнего сезона американец Натан Чен.

Третий матч на олимпийском турнире проведут российские керлингистки. Команда Виктории Моисеевой на старте уступила британкам, но сумела взять верх над соперницами из Китая. В 08:05 мск россиянки сыграют со сборной Швеции, которую команда Моисеевой обыграла в финале чемпионата Европы 2016 года. Шведская сборная входит в число лидеров женского турнира, одержав победы над соперницами из Дании (9:3) и Канады (7:6).

В пятницу также состоятся две сессии мужского турнира. В 03:05 мск сыграют сборные Италии и Дании, Норвегии и Южной Кореи, Швеции и США, в 14:05 - Японии и Швейцарии, Швеции и Великобритании, Дании и США, Канады и Южной Кореи.

Решающие попытки Трегубова

В 03:30 мск стартует третья попытка у скелетонистов, четвертая и решающая запланирована на 05:15. После двух попыток россиянин Никита Трегубов занимает второе место, он на 0,74 секунды отстает от лидера - Юн Сун Бина из Южной Кореи. Хозяин трассы и лидер нынешнего сезона победил в обеих попытках, тогда как Трегубов показал в первой попытке второй результат, а во второй - четвертый, уступив Мартинсу Дукурсу из Латвии и британцу Доминику Парсонсу. В общем зачете после двух попыток Дукурс отстает от Трегубова на 0,14 секунды, Парсонс - на 0,17 секунды.

Еще один российский скелетонист Владислав Марченков после первого дня соревнований занимает 18-е место.

В 14:20 и 15:30 состоятся первые две попытки в соревновании женщин, где российские скелетонистки не участвуют. Лидер сборной Елена Никитина не получила приглашение на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета (МОК). Никитина заняла четвертое место в розыгрыше Кубка мира нынешнего сезона, уступив главным фаворитам Олимпиады - немкам Жаклин Лёллинг и Тине Херманн, а также Элизабет Ватье из Канады. Способны вмешаться в борьбу за медали победившая на двух стартах Кубка мира Янина Флок из Австрии, а также олимпийская чемпионка Сочи Элизабет Ярнольд из Великобритании.

В 09:00 будет дан старт лыжной гонке на 15 км свободным стилем у мужчин, где под 48-м номером на трассу уйдет Денис Спицов, который в Пхёнчхане занял четвертое место в скиатлоне. В стартовом протоколе также Андрей Мельниченко (31-й номер), Алексей Виценко (32) и Андрей Ларьков (54).

Не будет стартовать на этой дистанции бронзовый призер Игр-2018 в спринте классическим стилем Александр Большунов. В этом виде он в декабре стал третьим на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, уступив лишь французу Морису Манифика и соотечественнику Сергею Устюгову, не получившему от МОК приглашения на Игры в Пхёнчхане.

В числе главных фаворитов предстоящей гонки также чемпион Пхёнчхана в скиатлоне норвежец Симен Крюгер, швейцарец Дарио Колонья, нельзя сбрасывать со счетов и лидера сезона, олимпийского чемпиона в спринте Йоханнеса Клэбо, хотя ему лучше удаются гонки классическим стилем.

Сабликова против Пехштайн

Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 5000 м стартуют в 14:00 мск. На старт выйдут 12 спортсменок, в том числе российская конькобежка Наталья Воронина, которая побежит в последней паре - вместе с двукратной олимпийской чемпионкой в этом виде Мартиной Сабликовой из Чехии. Сабликова также является девятикратной чемпионкой мира на дистанции 5000 м и главным фаворитом Игр в Пхёнчхане на этой дистанции.

В пятой паре стартует немка Клаудия Пехштайн, которой через неделю исполнится 46 лет. На дистанции 5000 м она трижды побеждала на Олимпиадах (1994, 1998, 2002), а на прошлогоднем чемпионате мира была второй, уступив лишь Сабликовой, которая моложе на 15 лет. При этом Пехштайн выиграла единственный забег на дистанции 5000 м в нынешнем кубковом сезоне - в ноябре в норвежском Ставангере.

Наталья Воронина успешно выступает на дистанции 3000 м, в декабре она победила на этапе в американском Солт-Лейк-Сити, стала второй на январском чемпионате Европы в Коломне, однако в Пхёнчхане в этом виде заняла 10-е место. В Ставангере Воронина показала шестой результат.

Два комплекта наград будет разыграно в горнолыжном спорте. В 04:00 мск состоится первая попытка у женщин в слаломе, вторая и решающая попытка запланирована на 07:15. Среди 78 участниц заявлена россиянка Екатерина Ткаченко, которая на кубковых этапах не поднималась выше 26-го места. Лидером сезона в слаломе является олимпийская чемпионка Сочи в этом виде американка Микаэла Шиффрин, конкуренцию ей может составить словачка Петра Вигова.

Шиффрин уже выиграла золото и в Пхёнчхане - в гигантском слаломе. Соревнования в женском слаломе должны были состояться еще в среду, однако были перенесены из-за непогоды.

В 05:00 мск пройдут соревнования в супергиганте у мужчин. На старт вновь выйдет норвежец Аксель Лунд Свиндаль, который накануне победил в скоростном спуске, а в супергиганте выиграл олимпийское золото в 2010 году в Ванкувере. Среди фаворитов другой норвежец, олимпийский чемпион Сочи Хьетиль Янсруд, а также австриец Винсент Крихмайр.

Три россиянки в финале акробатики

В 14:00 мск начнется первая финальная попытка в акробатике. Накануне в финал пробились российские фристайлистки Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Любовь Никитина. Орлова показала в первой квалификации лучший результат (102,22 балла), Спиридонова - четвертый (97,64). По итогам первой квалификации определились шесть финалисток, остальные участницы разыграли еще шесть путевок в финал во второй попытке, где успешно выступила Никитина (88,83).

19-летняя Спиридонова занимает в нынешнем сезоне третье место в зачете акробатики на Кубке мира, тогда как 20-летняя Орлова стала третьей на этапе КМ в Москве. Среди фаворитов в этом виде - китаянка Сюй Мэнтао, а также белорусские спортсменки - олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер и Анна Гуськова. Не сумела пробиться в финал чемпионка Игр-2010 Лидия Лассила из Австралии.

В 04:00 пройдет квалификация в женском сноуборд-кроссе, на старт выйдут 26 участниц, в том числе и россиянки Мария Васильцова и Кристина Пауль, которые выше 12-го места на кубковых стартах нынешнего сезона не поднимались. 24 спортсменки выйдут в четвертьфинал, финальный старт запланирован на 06:56 мск.

Лидерами сезона в женском борд-кроссе являются итальянка Микела Мойоли, а также француженки Хлоя Трепош и Шарлотта Бэнкс. Выйдут на старт также олимпийская чемпионка Сочи Ева Самкова из Чехии и чемпионка мира 2017 года Линдси Джакобеллис из США.

На 15:30 мск запланирована квалификация в прыжках на лыжах с большого трамплина у мужчин, где среди 57 спортсменов стартуют россияне Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Евгений Климов и Денис Корнилов. 10 февраля в прыжках со среднего трамплина лучшим среди россиян стал Корнилов, показавший 24-й результат. Олимпийским чемпионом стал Андреас Веллингер из Германии. Финал в этом виде состоится в субботу.