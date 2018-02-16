Глушаков: для "Спартака" в противостоянии с "Атлетиком" ничего не потеряно

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак", несмотря на поражение в два мяча от "Атлетика" в матче Лиги Европы, не потерял шансов на выход в следующую стадию турнира. Об этом журналистам заявил капитан красно-белых Денис Глушаков.

В четверг "Спартак" на своем поле проиграл испанскому клубу со счетом 1:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"У нас были индивидуальные ошибки, но есть ответный матч, ничего еще не потеряно. Окончательный результат будет после второго матча. Надо делать выводы и работать над ошибками. Мы атаковали, а "Атлетик" сделал голы из ничего, у соперника все залетало, так бывает", - сказал Глушаков.

Игроки "Атлетика" забили три мяча в ворота "Спартака" в первом тайме, дважды отличился нападающий Ариц Адурис, еще один мяч в свои ворота забил Илья Кутепов.

"В перерыве в раздевалке мы поговорили с ребятами, тренер почти ничего не говорил. Я был расстроен заменой (на 75-й минуте Глушакова заменил Софиан Ханни - прим. ТАСС), по мне было видно, что у меня есть желание и силы играть, но есть и другие футболисты, которым тоже нужно играть. Вопросы о заменах нужно задавать тренеру, ведь он их делает", - заявил Глушаков.

Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.