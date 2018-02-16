Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глушаков: для "Спартака" в противостоянии с "Атлетиком" ничего не потеряно

Спорт
16 февраля, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Капитан красно-белых заявил, что московский клуб сохраняет шансы на выход 1/8 финала Лиги Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак", несмотря на поражение в два мяча от "Атлетика" в матче Лиги Европы, не потерял шансов на выход в следующую стадию турнира. Об этом журналистам заявил капитан красно-белых Денис Глушаков.

В четверг "Спартак" на своем поле проиграл испанскому клубу со счетом 1:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"У нас были индивидуальные ошибки, но есть ответный матч, ничего еще не потеряно. Окончательный результат будет после второго матча. Надо делать выводы и работать над ошибками. Мы атаковали, а "Атлетик" сделал голы из ничего, у соперника все залетало, так бывает", - сказал Глушаков.

Игроки "Атлетика" забили три мяча в ворота "Спартака" в первом тайме, дважды отличился нападающий Ариц Адурис, еще один мяч в свои ворота забил Илья Кутепов.

"В перерыве в раздевалке мы поговорили с ребятами, тренер почти ничего не говорил. Я был расстроен заменой (на 75-й минуте Глушакова заменил Софиан Ханни - прим. ТАСС), по мне было видно, что у меня есть желание и силы играть, но есть и другие футболисты, которым тоже нужно играть. Вопросы о заменах нужно задавать тренеру, ведь он их делает", - заявил Глушаков.

Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.

Смотрите также

Каррера: футболисты "Спартака" в матче с "Атлетиком" были наказаны за свои ошибки

Тренер: футболисты "Атлетика" ожидали быстрого натиска со стороны игроков "Спартака"

ФК "Локомотив" приблизился к выходу в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Ниццу"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Российская биатлонистка Акимова выступит в масс-старте на Олимпийских играх
5
МАК расшифровал запись речевого самописца Ан-148
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама