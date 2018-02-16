ФК "Локомотив" приблизился к выходу в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Ниццу"

НИЦЦА /Франция/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" победил со счетом 3:2 французскую "Ниццу" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Соперники никогда ранее не встречались между собой.

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш сделал свой второй хет-трик в сезоне Лиги Европы, ранее футболист трижды отличался в матче группового этапа против чешского "Фастава" 28 сентября прошлого года. В игре с "Ниццей" полузащитник забил на 45, 69 и 77-й минутах. В составе французской команды дважды огорчил железнодорожников лучший бомбардир клуба Марио Балотелли, забивший уже 21 гол в сезоне, семь из которых в Лиге Европы.

Оба игрока отличились по разу с пенальти. На 28-й минуте это сделал Балотелли, а на 45-й - Фернандеш. Кроме того, на 67-й минуте встречи "Ницца" осталась в меньшинстве: защитник хозяев Коли Ракине за фол последней надежды на нападающем "Локомотива" Ари получил прямую красную карточку.

Чтобы пройти в 1/8 финала Лиги Европы железнодорожникам нужно в ответном матче в Москве не проиграть с разницей больше чем в один гол, не пропустив при этом больше трех мячей. В случае поражения московского клуба в ответном матче со счетом 2:3, будет назначено дополнительное время.

"Ницца" проиграла четвертую игру подряд. Ранее команда с Лазурного берега потерпела поражения от "Меца", "Тулузы" и "Дижона" в чемпионате Франции. В целом сезон для "Ниццы" складывается неудачно, команда идет на девятом месте в турнирной таблице внутреннего первенства. При этом участие в 1/16 финала Лиги Европы является для французов лучшим результатом в еврокубках за долгое время. В последний раз "Ницца" выходила в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы (Кубка УЕФА) в прошлом веке.

Матч повышенного риска

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отнес матч между "Ниццей" и "Локомотивом" к играм повышенного риска для болельщиков. В связи с этим в перерыве встречи персонал стадиона "Альянц Ривьера" попросил несколько десятков болельщиков "Локомотива" в клубной атрибутике, располагавшихся на центральной трибуне, пересесть на гостевой сектор.

До матча "Локомотив" ожидал, что в Ниццу приедет до 500 болельщиков, но на гостевом секторе стадиона людей было гораздо больше. В итоге московскую команду поддерживало около 700 человек на трибунах, в том числе большое количество девушек. Во время игры они активно поддерживали футболистов и были громче французских болельщиков. Кроме того, за несколько часов до начала матча в центре города было много людей, говорящих по-русски, некоторые гуляли в клубной атрибутике.

УЕФА может оштрафовать "Ниццу" по итогам этого матча за использование болельщиками пиротехнических изделий. В начале встречи фанаты клуба устроили большой перформанс, посвященный клубному движению болельщиков, и зажгли несколько файеров. Болельщики "Локомотива" же ни разу не использовали пиротехнику.

"Первый матч ничего не решил"

После игры главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был доволен результатом, но осторожен в высказываниях. По его словам, волевая победа в гостевом матче еще не значит, что железнодорожники пройдут в следующий раунд, ведь команду ждет сложная ответная игра. "Самое важное, что в футболе никогда нельзя сдаваться, за это я благодарен игрокам - они после первого тайма реально посмотрели на себя, на ситуацию и нашли силы значительно прибавить. Во втором матче нам надо будет проявить волю и усилия, чтобы победить или хотя бы сыграть вничью", - отметил специалист.

Лучший игрок матча Мануэл Фернандеш также скромничал в разговоре с журналистами, заявив, что для него личная результативность на втором плане, на первом месте стоит результат команды. При этом футболист забрал себе на память мяч с этой встречи. "Во втором тайме вся команда прибавила, а после удаления мы полностью завладели преимуществом, тогда на поле была только одна команда", - отметил полузащитник.

На главном тренере "Ниццы" Люсьене Фавре после матча не было лица. Он посетовал на многочисленные ошибки в тактике, а также на удаление и пенальти, которые "выбили команду из колеи". "Против "Локомотива" нужно играть очень спокойно, а мы допускали много ошибок, но это спорт. Отойти от поражения тяжело, но у нас есть время, мы поработаем над своими ошибками", - отметил тренер.

Ответный матч пройдет на "РЖД-Арене" в Москве 22 февраля.