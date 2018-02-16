Фернандеш заявил, что для него победа "Локомотива" важнее хет-трика в ворота "Ниццы"

НИЦЦА /Франция/, 16 февраля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш рассказал, что для него куда важнее результат матча Лиги Европы против "Ниццы", чем собственные бомбардирские успехи в этой встрече. Об этом он заявил журналистам.

"Локомотив" в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Ниццу" со счетом 3:2. К 30-й минуте встречи московская команда проигрывала - 0:2. Затем Фернандеш забил три гола - на 45-й (с пенальти), 69-й и 77-й минутах.

"Перед пенальти я был спокоен, поскольку понимал, что не имею права промахнуться при счете 0:2. Я счастлив, что мы выиграли. Три гола не каждый день забиваешь, но для меня более важно, что мы победили в тяжелом матче и смогли отыграться с 0:2", - сказал он.

По его мнению, "Локомотив" плохо начал игру, особенно в защите. "Но при счете 0:2 мы заиграли агрессивнее, прибавили во втором тайме, причем не один-два игрока, а вся команда. После удаления мы полностью завладели преимуществом, на поле была только одна команда", - продолжил Фернандеш.

"Не думаю, что сборы повлияли на начало матча, скорее это вопрос ментальности. Мы всегда начинаем матч не так агрессивно, как нужно, но ситуация меняется во втором тайме. Действовали слишком спокойно в начале, поэтому "Ницца" создавала столько моментов. Но давайте подождем: раз мы забили три гола здесь, значит, они могут забить три гола в Москве, нужно уважать соперника", - отметил футболист.

Ответный матч пройдет на "РЖД-Арене" в Москве 22 февраля.