Ребров: футболисты "Спартака" достойно провели второй тайм матча с "Атлетиком"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" допустили много ошибок в матче с испанским "Атлетиком", но достойно провели вторую половину игры. Об этом журналистам рассказал вратарь команды Артем Ребров.

"Спартак" в первом матче 1/16 Лиги Европы дома уступил "Атлетику" со счетом 1:3.

"Тяжело, когда ты пропускаешь первым, однако это не может служить нам оправданием. Во втором тайме мы не потеряли лицо, провели его достойно. Нужно отдать должное партнерам по команде, мы не развалились до конца, но хотелось бы сравнять счет. Три пропущенных гола объяснить тяжело, но я бы не сказал, что испанцы создали что-то особенное, мы сами допустили много ошибок", - сказал Ребров.

"Как вратарь я беру вину за пропущенные мячи на себя. Но это ничего не меняет", - добавил Ребров.

Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.