Манчини: "Зениту" не хватило забивного нападающего в матче ЛЕ с "Селтиком"

ТАСС, 16 февраля. Петербургскому "Зениту" не хватило забивного нападающего, чтобы избежать поражения в гостевом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы с шотландским "Селтиком". Такое мнение высказал главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба "Зенита".

Встреча между клубами прошла в четверг в Глазго на стадионе "Селтик Парк" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

"Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера, - сказал Манчини. - Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди".

Также главный тренер "Зенита" отметил атмосферу на стадионе шотландской команды. "Мы знали, что нас ждет непростой матч. К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а "Селтик" играл каждую неделю. Добавлю, что "Селтик" - хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная", - сказал Манчини.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.