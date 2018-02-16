Число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 244 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который принимает зимние Олимпийские игры, достигло 244 человек. Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Нэйтан Фэнно в Twitter.

For all you norovirus watchers, the number of cases among staff and volunteers at #Pyeongchang2018 has increased to 244. — Nathan Fenno (@nathanfenno) February 16, 2018

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.