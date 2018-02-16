Чешская сноубордистка Гопьякова получила травму во время заезда в борд-кроссе на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Чешская сноубордистка Вендула Гопьякова получила травму во время соревнований по борд-кроссу на Олимпиаде и не смогла самостоятельно покинуть трассу.

Гопьякова упала во втором квалификационном заезде и не сумела самостоятельно подняться. Спортсменка была отправлена в медцентр сотрудниками трассы.

В четверг травму во время полуфинального заезда получил россиянин Николай Олюнин, у которого позднее был диагностирован перелом голени.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.