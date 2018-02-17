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Тренер: игра с американцами будет хорошей проверкой для российских хоккеистов на ОИ

Спорт
17 февраля, 6:59 дата обновления: 17 февраля, 7:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Россияне сыграют со сборной США в заключительном матче группы В в субботу

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Матч против команды США будет хорошим тестом для российских хоккеистов на Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал тренер команды олимпийских атлетов из России Харийс Витолиньш.

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Россияне сыграют с американцами в заключительном матче группы В в субботу. Начало встречи в 15:10 мск. В предыдущем матче подопечные Олега Знарка выиграли у словенцев со счетом 8:2.

"Спецбригады для игры в большинстве начнут в таком же составе - если что-то не получается, можно будет передернуть, - сказал Витолиньш. - Сегодня у нас хороший тест, и надо посмотреть, как это схема будет действовать против сильного соперника: если она будет показывать результат, значит, мы угадали с составом".

По словам Витолиньша, тренерский штаб знает, как играет сборная США. "Нам надо быть готовым к активной борьбе. Знаем, что они неуступчивые, лезут на ворота в любой ситуации, показывают чисто канадский хоккей. Нам надо навязывать свою борьбу: у нас достаточно неуступчивых, хороших игроков, которые это могут сделать, и мы уже убедились в этом", - отметил он.

У российских хоккеистов после крупной победы над словенцами нет эйфории, отметил тренер. "Ребята сами понимают, что это все-таки словенцы, и самые важные матчи еще впереди. Все понимают, что мы находимся не на каком-то отборочном турнире, а на Олимпиаде. В каждой игре все хотят показать себя с лучшей стороны", - подчеркнул Витолиньш.

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