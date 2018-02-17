Акимова: мнение большинства биатлонисток по поводу тренировочного процесса не учитывается

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Мнение большинства российских биатлонисток по вопросу тренировочного процесса внутри сборной страны не учитывается. Об этом журналистам рассказала биатлонистка национальной команды Татьяна Акимова.

Акимова, которая наравне с другими российскими спортсменами выступает на Играх под олимпийским флагом, в субботу заняла последнее место в гонке с общего старта на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В нынешнем сезоне российские биатлонистки ни разу не попали в призовую тройку на этапах Кубка мира. Спортсменка ранее рассказала, что утратила доверие к нынешнему тренерскому штабу, отметив, что ей комфортнее работалось с предыдущим специалистом - Виталием Норицыным, который покинул свой пост по окончании прошлого сезона.

"Я очень сильно переживала по этому поводу, для меня это был большой стресс, который я испытывала на протяжении всего сезона. Мне пришлось привыкать ко всему новому. Тем более в ситуации, когда тебя все устраивало, ты был всем доволен", - рассказала Акимова.

"Когда тебе все так резко обрезают, то это вызывало только удивление. Мнение же большинства спортсменов вообще не учитывается", - добавила она.

Ранее спортсменка отмечала, что никто из тренерского штаба национальной команды ни разу не связывался с ней по ходу Олимпиады. "Виталий Викторович [Норицын] всегда интересуется, спрашивает о состоянии после гонок, поддерживает, за что ему огромное спасибо. А что касается тренеров, то Сергей Александрович [Коновалов] сегодня пожелал мне удачи", - отметила спортсменка.