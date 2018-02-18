Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК высоко оценивает организацию Олимпийских игр в Пхёнчхане

Спорт
18 февраля, 5:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

По словам исполнительного директора Международного олимпийского комитета Кристофа Дюби, организаторы Игр-2018 смогли со всем справиться, несмотря на не самые благоприятные погодные условия

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью удовлетворен организацией зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

"Во всех видах спорта качество объектов достойно похвалы, организаторы и международные федерации прекрасно поработали. Мы видим, что спортсмены также довольны условиями, они хорошо оценили условия в Олимпийской деревне и качество питания, - сказал Дюби. - Организаторы смогли со всем справиться, несмотря на не самые благоприятные погодные условия и низкую температуру воздуха".

"Конечно, непросто работать, когда на всех объектах находится столько человек. Вчера на медальной площади, например, было 40 тысяч человек", - добавил он.

Смотрите также

Оргкомитет Игр-2018 проведет расследование в случае появления поддельных сувениров

Оргкомитет Игр-2018 делает все для устранения проблем с транспортом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля
5
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама