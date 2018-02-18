МОК высоко оценивает организацию Олимпийских игр в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью удовлетворен организацией зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

"Во всех видах спорта качество объектов достойно похвалы, организаторы и международные федерации прекрасно поработали. Мы видим, что спортсмены также довольны условиями, они хорошо оценили условия в Олимпийской деревне и качество питания, - сказал Дюби. - Организаторы смогли со всем справиться, несмотря на не самые благоприятные погодные условия и низкую температуру воздуха".

"Конечно, непросто работать, когда на всех объектах находится столько человек. Вчера на медальной площади, например, было 40 тысяч человек", - добавил он.