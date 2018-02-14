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Оргкомитет Игр-2018 делает все для устранения проблем с транспортом

Спорт
14 февраля, 5:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Ранее волонтеры, журналисты и другие участники Игр неоднократно жаловались на проблемы с транспортом

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Организаторы Олимпиады в Пхёнчхане делают все возможное для устранения проблем с транспортом во время проведения Игр. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

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Ранее волонтеры, журналисты и другие участники Игр неоднократно жаловались на проблемы с транспортом.

"Вопрос с транспортом для волонтеров возник еще до 1 февраля, - сказал представитель оргкомитета. - Мы поменяли схему расселения волонтеров. Когда после 1 февраля приехали официальные представители команд, мы отдали им номера волонтеров, а самих волонтеров отселили подальше от спортивных объектов. То же самое с транспортом для журналистов, мы пытаемся устранить эти проблемы".

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