Олимпийские игры в Пхёнчхане посетит более миллиона болельщиков

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в общей сложности посетит более миллиона болельщиков со всего мира. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Во вторник директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ сообщил, что Олимпиаду в Пхёнчхане посмотрит каждый третий житель Земли.

"В сумме у нас будет более миллиона болельщиков по итогам Игр", - сказал представитель оргкомитета.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.