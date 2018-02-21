Олимпийские игры в Пхёнчхане посетит более миллиона болельщиков

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в общей сложности посетит более миллиона болельщиков со всего мира. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.
Во вторник директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ сообщил, что Олимпиаду в Пхёнчхане посмотрит каждый третий житель Земли.
"В сумме у нас будет более миллиона болельщиков по итогам Игр", - сказал представитель оргкомитета.
Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.