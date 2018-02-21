Каррьер: сборной России сложно претендовать на победу на ЧМ без футболистов уровня Зидана

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская сборная практически не имеет шансов на победу на чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение в беседе корр. ТАСС высказал победитель Кубка конфедераций в составе команды Франции Эрик Каррьер.

Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Конечно, иногда так случается, что команды, которые, казалось бы, ничем не примечательны, преподносят сюрпризы, достаточно вспомнить тех же греков, выигравших чемпионат Европы в 2004 году. Не думаю, что у российской сборной получится выиграть турнир, так как в команде нет футболистов, выступающих в топ-клубах, а для победы на таком значимом турнире необходимо иметь в составе хотя бы несколько таких. Даже если у команды превосходящее число болельщиков, а сама сборная очень крепкая, все равно играть против таких футболистов, как Лионель Месси, Неймар почти невозможно, они могут в одиночку сделать результат. Поэтому, считаю, у россиян практически нет шансов выиграть турнир", - сказал Каррьер.

"На моей памяти чемпионат мира выигрывали действительно гранды - команды Германии, Испании, Бразилии и Франции, когда в составе французов блистал Зинедин Зидан, - добавил собеседник ТАСС. - У российской команды нет игроков такого уровня, поэтому рассчитывать на победу сильно не стоит. Но у меня всегда было такое впечатление, что сборная России выглядит сплоченным коллективом. В ее составе нет индивидуально сильных футболистов, однако россияне добиваются успеха за счет командной игры".

Каррьер признался, что не может назвать по имени ни одного российского игрока. "Не так давно российские футболисты выступали во Франции, Испании, Англии - тот же Андрей Аршавин, но сейчас все изменилось, и я давно не видел российских игроков в ведущих европейских чемпионатах. Российский чемпионат я не смотрю, хотя видел игру российской сборной на больших турнирах. Знаю двух братьев - защитников, которые выступают в московском ЦСКА (Василий и Алексей Березуцкие - прим. ТАСС)", - сказал он.

Франция готова биться с лучшими

Французская сборная сыграет в группе С с командами Австралии, Перу и Дании. По мнению Каррьера, который провел 10 матчей в составе сборной Франции в 2001-2002 годах и стал победителем Кубка конфедераций 2001 года, нынешнее поколение французских игроков готово бороться за победу на турнире.

"В составе сборной Франции есть много молодых талантливых футболистов, которые готовы биться за команду. Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Антони Марсиаль только недавно дебютировали во взрослом футболе и уже являются игроками национальной сборной. Не стоит забывать о том, что в составе команды выступают такие футболисты, как Бенжамен Менди, Поль Погба, Н'Голо Канте. Уверен, тренер Дидье Дешам сможет подготовить боеспособную команду", - считает он.

Главными конкурентами французов, по мнению собеседника ТАСС, станут команды Испании, Бразилии и Аргентины.

Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.