ЦСКА сыграет с "Басконией" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет в четверг на своей площадке с испанской "Басконией" в матче 23-го тура Евролиги. Соперники армейцев ведут борьбу за путевку в четвертьфинал, расположившись на девятом месте.

Регулярный чемпионат Евролиги возобновился после двухнедельного перерыва, ЦСКА идет на первом месте, одержав 17 побед. Одним из возможных соперников ЦСКА по четвертьфиналу является как раз "Баскония" из города Витория, хотя поражение в Москве может дорого обойтись баскам, которые могут не попасть в восьмерку сильнейших.

В пятницу в Страсбурге сборная России проведет ключевой отборочный матч чемпионата мира 2019 года, однако руководство ЦСКА приняло решение не отпускать на эту встречу своих игроков. При этом армейцы не отпустили в сборную Франции и своих лидеров - Нандо де Коло и Лео Вестермана. Не исключено, что кто-нибудь из армейских кандидатов в российскую сборную сыграет в воскресенье в следующем отборочном матче с боснийцами. Тренерский штаб Сергея Базаревича рассчитывает на Семена Антонова, Виталия Фридзона и Михаила Кулагина.

К матчу с "Басконией" ЦСКА пополнил состав 26-летним американским форвардом Виктором Раддом, который будет заявлен только для участия в Евролиге. Ранее Радд выступал за "Нижний Новгород", а нынешний сезон начинал в составе аутсайдера турецкого чемпионата "Газиантепа". По словам главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, Радд - опытный игрок, который может выступать на нескольких позициях.

Баски рассчитывают на третий четвертьфинал

Зимой "Баскония" чередует победы и поражения, уступив в том числе и ЦСКА - на своей площадке 29 декабря. Команда из Витории неудачно начала сезон, в октябре был отправлен в отставку аргентинский специалист Пабло Приджони, который возглавил "Басконию", едва завершив карьеру игрока.

На его место был назначен Педро Мартинес, в прошлом сезоне сенсационно приведший к чемпионскому титулу в Испании "Валенсию". Ситуацию ему удалось выправить, однако пробиться в плей-офф Евролиги "Басконии" будет непросто.

При этом два предыдущих сезона "Баскония" в четвертьфинал выходила, а в 2016 году даже играла в "Финале четырех", где, впрочем, заняла четвертое место. Год назад в четвертьфинале "Баскония" в трех матчах уступила ЦСКА, после чего наставник команды Сито Алонсо пошел на повышение, возглавив "Барселону". При этом в нынешнем чемпионате Испании "Баскония" и "Барселона" идут вровень, с 13 победами в 20 турах они делят третье место.

Матч ЦСКА - "Баскония" пройдет на московской арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск. В пятницу свою встречу 23-го тура проведут "Химки", которым предстоит домашняя встреча с греческим "Панатинаикосом".