"Локомотив" победил "Ниццу" и впервые в истории вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 1:0 победил французскую "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Ответная встреча 1/16 финала состоялась в Москве на стадионе "Локомотив".

Единственный гол на 30-й минуте забил полузащитник Игорь Денисов. Первая встреча, которая прошла во Франции, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Локомотива".

Денисов провел 58-й матч за "Локомотив" и отличился третий раз за команду. Последний раз он забивал 2 мая 2017 года в финальном матче Кубка России против екатеринбургского "Урала" (2:0). Перуанец Джефферсон Фарфан, вышедший в стартовом составе железнодорожников на позиции левого полузащитника, был заменен из-за травмы на 24-й минуте на центрального хавбека Александра Коломейцева.

Ранее "Локомотив" один раз встречался в еврокубках с представителем Франции. В 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2002/03 российский клуб уступил "Монако" по правилу выездного гола (2:1 дома, 0:1 на выезде).

"Локомотив" впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее московский клуб на стадии 1/16 финала турнира уступал испанским клубам "Севилья" (сезон-2005/06) и "Атлетик" (сезон-2011/12), а также турецкому "Фенербахче" (сезон-2015/16). Для Юрия Семина эта победа стала 50-й в еврокубках в качестве главного тренера "Локомотива".

Лучшим результатом для команды в еврокубках является выход в 1/2 финала Кубка обладателей кубков УЕФА в сезонах-1997/98 и 1998/99. В результате слияния Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА появился единый турнир - Кубок УЕФА. С сезона-2009/10 турнир был переименован в Лигу Европы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля.