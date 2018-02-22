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Семин: футболист "Локомотива" Фарфан получил микротравму в матче с "Ниццей"

Спорт
22 февраля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

В четверг "Локомотив" победил "Ниццу" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

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Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил микротравму в матче с "Ниццей" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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"Локомотив" победил "Ниццу" и впервые в истории вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

В четверг "Локомотив" победил "Ниццу" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Фарфан вышел в стартовом составе железнодорожников на позиции левого полузащитника, но был заменен из-за травмы на 24-й минуте на Александра Коломейцева.

"Фарфан получил микротравму и сразу об этом сообщил тренерскому штабу. С выходом Коломейцева появилась надежность в обороне, но пропала острота. Тем не менее, он хорошо справился со своими задачами, казалось бы, незаметный игрок, но в последних матчах мы с ним побеждаем. Он хорошо понимают игру", - сказал Семин.

33-летний Фарфан провел в нынешнем сезоне за "Локомотив" 24 матча, в которых забил 12 голов и сделал три голевые передачи.

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