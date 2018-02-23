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"Локомотив", "Зенит" и ЦСКА узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Спорт
23 февраля, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА, начало - 15:00 мск

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ТАСС, 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают российские клубы "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА.

Три клуба во втором раунде плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира - рекорд для России. Ранее такое происходило в сезонах-2010/11 и 2012/13. "Спартак" не смог пройти стадию 1/16 финала, уступив испанскому "Атлетику" из Бильбао (1:3 дома, 2:1 на выезде).

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В рамках процедуры 16 шаров с названиями команд - участниц второй стадии плей-офф будут в одной корзине, то есть не будет разделения на сеяных и несеяных и разведения по разным парам представителей одной страны. Таким образом, российские клубы могут сыграть друг с другом, но будут разведены с киевским "Динамо" решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с украинским клубом российский может сыграть только в финале. Восемь команд, чьи шары будут вытащены первыми, проведут первые матчи дома.

Соперниками российских команд могут стать португальский "Спортинг", итальянские "Лацио" и "Милан", чешская "Виктория", французские "Лион" и "Марсель", немецкий "Лейпциг", испанские "Атлетико" и "Атлетик", австрийский "Зальцбург", английский "Арсенал" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 8 марта, ответные - на 15 марта. Точные даты будут утверждены после жеребьевки.

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА, начало - 15:00 мск.

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