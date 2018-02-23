Итоги зимнего трансферного окна в Российской футбольной премьер-лиге

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в чемпионате России по футболу закрылось в ночь на пятницу. Большинство клубов провело его в режиме экономии, а главным лейтмотивом стали переходы игроков, которым необходима игровая практика в преддверии стартующего через четыре месяца чемпионат мира.

Еще в понедельник итоги окна подвел президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. Во время презентации исследования чемпионата России в 2016-2017 годах с точки зрения экономики он вновь констатировал - клубы продолжают затягивать пояса.

Наиболее дорогим приобретением чемпионата стал переход алжирского полузащитника Софьяна Ханни из бельгийского "Андерлехта" в московский "Спартак" за €8 млн. Самую дорогую продажу осуществил казанский "Рубин" - австрийский защитник Мориц Бауэр перешел в английский "Сток Сити" за €6,2 млн. Клубы продолжают предельно аккуратно относиться к крупным и долгосрочным инвестициям в игроков: три десятка сделок - арендные соглашения, преимущественно до конца сезона.

Московское "Динамо" и казанский "Рубин" решили значительно разгрузить платежную ведомость, следствием чего стали разрывы контрактов с десятком игроков, в том числе в одностороннем порядке. На общем фоне вновь выделялся петербургский "Зенит", который провернул несколько сделок с кандидатами в сборную России, а также московский "Локомотив", впервые за 10 лет не сделавший зимой ни одного приобретения.

Россияне

Сразу ряд футболистов, которые могут войти в заявку сборной России на домашний чемпионат мира, сменил клубную прописку.

"Зенит" отдал в аренду нападающего Артема Дзюбу, защитника Ивана Новосельцева и полузащитника Олега Шатова, которые не устраивают главного тренера команды итальянца Роберто Манчини. Первые двое ушли в аренду до конца сезона в тульский "Арсенал", который возглавляет хорошо известный обоим по работе в "Ростове" серб Миодраг Божович. Шатов ради игровой практики перед чемпионатом мира лично заплатил 25 млн рублей сине-бело-голубым, чтобы "Краснодар" смог взять его в аренду с правом последующего выкупа. Петербуржцы приобрели нападающего Антона Заболотного ("Тосно"), защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева, но если первый уже провел две игры за команду в Лиге Европы, то перспективы остальных кажутся сомнительными с учетом высокой конкуренции в команде.

Сине-бело-голубые хотели приобрести другого нападающего сборной, Федора Смолова. Форвард также получил конкретное предложение от английского "Вест Хэма", однако решил не рисковать в преддверии чемпионата мира и остался в "Краснодаре", где он является игроком основного состава. Опытный защитник Александр Анюков, также не входящий в планы Манчини, согласился стать играющим тренером "Зенита-2".

Сразу двух претендентов на место в российской сборной приобрело московское "Динамо": у немецкого "Кельна" был куплен защитник Константин Рауш (€1,5 млн), который в прошлом году сменил футбольное гражданство на российское, а у "Тосно" - нападающий Евгений Марков, входящий в пятерку лучших бомбардиров чемпионата (€200 тыс). Форварда хотел видеть в своем составе все тот же "Зенит", однако сам игрок выбрал московскую команду. Долгое время динамовцы вели переговоры с защитником чешской "Спарты" Вячеславом Караваевым, но не смогли согласовать условия контракта, и тот в итоге оказался в голландском "Витессе". Бело-голубые в одностороннем порядке расторгли контракт с нападающим Павлом Погребняком, который перешел в "Тосно".

"Рубин", который прекратил отношения сразу с несколькими иностранцами, приобретенными прежним руководством, предоставил шанс полузащитникам Павлу Могилевцу ("Ростов", €2 млн) и Вячеславу Подберезкину (аренда из "Краснодара").

Голкипер Владимир Габулов, которому в октябре исполнилось 34 года, попросил тульский "Арсенал" отпустить его в бельгийский "Брюгге". Защитник Виталий Шахов, который в сентябре принял участие в товарищеской игре сборной с "Динамо", осенью потерял место в основном составе "Тосно" и за несколько дней до закрытия трансферного окна был отдан в аренду в калининградскую "Балтику", выступающую в Футбольной национальной лиге.

Иностранцы

Действующий чемпион России "Спартак" усилился точечно, покупка Ханни вынудила клуб расстаться с болгарином Ивелином Поповым, который ушел в аренду в "Рубин". Был взят в аренду без права выкупа центральный защитник итальянского "Наполи" Никола Максимович (€800 тыс), но пока серб не попадает в состав даже в отсутствие получившего травму и рискующего пропустить чемпионат мира Георгии Джикии. Мог уйти Квинси Промес: наибольшую заинтересованность в игроке сборной Нидерландов проявлял английский "Саутгемптон", однако москвичи не приняли предложение. Нападающего Зе Луиша хотели купить английские "Брайтон" и "Ньюкасл".

Московский ЦСКА на фоне регулярно появляющейся в СМИ информации о скорой смене владельца впервые с зимы 2015 года оформил полноценный трансфер, заплатив €500 тыс. за полузащитника Кристияна Бистровича из хорватского клуба "Славен Белупо". Главным же укреплением стало возвращение в команду нигерийского форварда Ахмеда Мусы, не сумевшего закрепиться в английском "Лестере". Африканец пополнил состав армейцев на правах аренды до конца сезона, после чего в аренду в пермский "Амкар" был отдан другой нигерийский нападающий Аарон Оланаре.

"Рубин", помимо Бауэра, покинули бельгиец Максим Лестьенн ("Малага"), француз Янн М'Вила ("Сент-Этьен"), испанцы Карлос Самбрано (киевское "Динамо"), Рубен Рочина ("Леванте"), сенегалец Алекс Сонг, украинец Андрей Пилявский (оба - свободные агенты) и исландец Рагнар Сигурдссон ("Ростов"). Главный тренер команды Курбан Бердыев хотел оставить в команде полузащитника Мийо Цакташа, но хорват попросил расторгнуть контракт.

С большинством новичков РФПЛ отечественным любителям футбола еще только предстоит познакомиться. Так, "Уфа" приобрела нападающего Еркебулана Сейдахмета по прозвищу казахский Месси и румынского защитника Йонуца Неделчяру. Махачкалинский "Анжи" пополнил состав ганцем Квадво Поку, венесуэльцем Джоном Чансельором и румыном Паулом Антоном. Игроками "Динамо" стали литовец Федор Черных и ганец Абдул Азиз Теттех, состав "Тосно" пополнили черногорец Неманья Мьюшкович и бразилец Рикардиньо.