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Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде

Спорт
24 февраля, 5:00 дата обновления: 24 февраля, 6:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Лидирует после второй попытки немецкий экипаж Франческо Фридриха

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Экипаж Максима Андрианова

Экипаж Максима Андрианова

© AP Photo/Michael Sohn

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский бобслейный экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены по итогам двух попыток показали результат 1 минута 38,82 секунды.

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Лидирует после второй попытки немецкий экипаж Франческо Фридриха.

Сильнейшие российские экипажи Александра Касьянова и Алексея Стульнева не смогли выступить в данном виде программы. Касьянов не был допущен до Олимпиады за нарушения антидопинговых правил, на вторую российскую четверку не хватило разгоняющих, получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане.

Российские атлеты выступают на Играх в усеченном составе под олимпийским флагом по решению МОК. 5 декабря членство Олимпийского комитета России (ОКР) было приостановлено, вопрос о его восстановлении включен в повестку заседания исполкома МОК, которое состоится 24 февраля.
Медали в данной дисциплине будут разыграны в воскресенье.

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