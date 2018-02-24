Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский бобслейный экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены по итогам двух попыток показали результат 1 минута 38,82 секунды.

Лидирует после второй попытки немецкий экипаж Франческо Фридриха.

Сильнейшие российские экипажи Александра Касьянова и Алексея Стульнева не смогли выступить в данном виде программы. Касьянов не был допущен до Олимпиады за нарушения антидопинговых правил, на вторую российскую четверку не хватило разгоняющих, получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане.

Российские атлеты выступают на Играх в усеченном составе под олимпийским флагом по решению МОК. 5 декабря членство Олимпийского комитета России (ОКР) было приостановлено, вопрос о его восстановлении включен в повестку заседания исполкома МОК, которое состоится 24 февраля.

Медали в данной дисциплине будут разыграны в воскресенье.