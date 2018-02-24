Гол и две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Каролину" в матче НХЛ

ТАСС, 24 февраля. "Питтсбург" обыграл "Каролину" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" отличился Теуво Терявяйнен (23-я минута). За "Питтсбург" шайбы забросили Джейк Генцел (14), Олли Мяяття (21), Фил Кессел (27, 29), Сидни Кросби (50), Евгений Малкин (53).

Помимо гола, Малкин сделал две результативные передачи. На его счету 73 (34+39) очка, форвард занимает второе место как в снайперском, так и бомбардирском списках лиги.

"Питтсбург" занимает четвертое место в Восточной конференции с 76 очками, "Каролина" - 10-е (64). В следующем матче в воскресенье "Питтсбург" в гостях сыграет с "Флоридой", "Каролина" на выезде встретится с "Детройтом".

"Чикаго" дома обыграл "Сан-Хосе" - 3:1, третью шайбу в пустые ворота отправил российский форвард Артем Анисимов.

В других матчах "Виннипег" победил "Сент-Луис" (4:0), "Миннесота" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:1).