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Минниханов: бронзовый призер ОИ лыжник Ларьков показал высочайшее техническое мастерство

Спорт
24 февраля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Президент Татарстана отправил лыжнику поздравительную телеграмму

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Андрей Ларьков

Андрей Ларьков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, уроженец Зеленодольска (Татарстан) лыжник Андрей Ларьков показал высочайшее техническое мастерство и уникальное упорство в борьбе за медаль. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Татарстана Рустама Минниханова спортсмену и его тренерам.

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Андрей Ларьков

Биография российского лыжника Андрея Ларькова

В субботу Ларьков стал третьим на дистанции 50 километров классическим стилем, россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады. Выиграл гонку финн Ииво Нисканен.

"Это сложнейшая, "королевская" дистанция, и взойти на пьедестал почета - значит показать высочайшее техническое мастерство, умение точно рассчитывать силы, уникальное упорство, выносливость и волю к победе", - говорится в тексте телеграммы, который приводит пресс-служба президента республики.

Руководитель региона считает, что многолетний неустанный труд Ларькова, Александра Большунова, а также тех профессионалов, которые развивают в России лыжный спорт, приносит достойные плоды. Минниханов пожелал спортсменам крепкого здоровья, спортивной удачи и "новых больших свершений во славу Татарстана и России".

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