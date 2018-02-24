Минниханов: бронзовый призер ОИ лыжник Ларьков показал высочайшее техническое мастерство

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, уроженец Зеленодольска (Татарстан) лыжник Андрей Ларьков показал высочайшее техническое мастерство и уникальное упорство в борьбе за медаль. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Татарстана Рустама Минниханова спортсмену и его тренерам.

В субботу Ларьков стал третьим на дистанции 50 километров классическим стилем, россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады. Выиграл гонку финн Ииво Нисканен.

"Это сложнейшая, "королевская" дистанция, и взойти на пьедестал почета - значит показать высочайшее техническое мастерство, умение точно рассчитывать силы, уникальное упорство, выносливость и волю к победе", - говорится в тексте телеграммы, который приводит пресс-служба президента республики.

Руководитель региона считает, что многолетний неустанный труд Ларькова, Александра Большунова, а также тех профессионалов, которые развивают в России лыжный спорт, приносит достойные плоды. Минниханов пожелал спортсменам крепкого здоровья, спортивной удачи и "новых больших свершений во славу Татарстана и России".