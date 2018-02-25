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Бах: Международный олимпийский комитет обсуждает время для визита в КНДР

Спорт
25 февраля, 9:16 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Глава МОК подчеркнул, что организация не будет заниматься политическими вопросами

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Дата визита представителей Международного олимпийского комитета (МОК) в КНДР еще обсуждается. Об этом журналистам заявил глава МОК Томас Бах.

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"У нас есть приглашение, мы сейчас обсуждаем наиболее удобное время для визита. Когда это произойдет, я еще не знаю, но диалог между КНДР и МОК продолжается", - заявил Бах.

"МОК не будет заниматься политическим вопросами, это не входит в наш мандат. Это одна из причин, по которой мы стараемся выбирать дату визита. Нам важно не показать этим визитом, что у нас есть политическое предпочтение", - добавил он.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР. Команда заняла последнее место в женском хоккейном турнире. Также делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018. Флаг пронесли два атлета - южнокорейский бобслеист Вон Юн Чжон и хоккеистка КНДР Хван Чон Гым.

Церемония закрытия Олимпиады-2018 состоится в воскресенье.

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