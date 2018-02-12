Член МОК из КНДР считает, что Южная Корея хорошо подготовилась к проведению Олимпиады

ТАСС, 12 февраля. Член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) из КНДР Чан Ун отметил высокий уровень проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

"Я думаю, что игры проходят на высоком уровне, Южная Корея хорошо подготовилась к проведению Олимпиады. Игры - это важное историческое событие, думаю, что Южная Корея достойно их завершит и оставит историческое наследие", - сказал Чан Ун.

Выступая на дипломатической спортивной фотовыставке в Канныне, он также отметил важность объединенной женской хоккейной команды.

"Это важное событие. Из-за моего жесткого графика я еще не видел их матчи, но хочу пойти и посмотреть, как они играют", - сказал он.

Во время церемонии открытия спортсмены и официальные лица из Республики Корея и КНДР прошли под флагом объединения - синим Корейским полуостровом на белом фоне. В женском хоккейном турнире принимает участие объединенная команда. В нее вошли 23 южнокорейские и 12 северокорейских спортсменок.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.