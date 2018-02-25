Губернатор Свердловской области поздравил хоккеиста Дацюка с победой на ОИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил российского хоккеиста Павла Дацюка, который родился в Екатеринбурге, с победой на Олимпиаде-2018. Поздравления глава региона опубликовал в воскресенье 25 февраля на своей официальной странице в Instagram.

В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли немцев со счетом 4:3 в дополнительное время. Дацюк стал членом "Тройного золотого клуба", куда входят игроки, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге, НХЛ).

"4:3! Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты - олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка", - написал Куйвашев.

"Павел - гордость Свердловской области, его имя носит хоккейная арена в Екатеринбурге", - добавил он. Губернатор надеется, что скоро сможет поздравить Дацюка лично и "поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам".

Российские хоккеисты в девятый раз стали олимпийскими чемпионами. Последняя до этого победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. Ранее советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).