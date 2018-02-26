Президент ОКР Жуков поблагодарил болельщиков за поддержку российских олимпийцев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поблагодарил российских болельщиков за поддержку спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом он рассказал во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

Спецборт с российскими спортсменами прилетел в Москву примерно в 19:00 мск.

"От имени ОКР огромное спасибо нашим спортсменам, что поехали на Олимпийские игры, и огромное спасибо болельщикам, которые их поддерживали. У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, но уверен, что сейчас нет ни одного человека, сомневающегося в том, что в воскресенье золотую медаль в хоккее выиграла сборная России, а не какая-то другая команда", - сказал Жуков.

"Все знают, что наши фигуристы - лучшие в мире. Наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце", - добавил президент ОКР.

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков добавил, что путь к успехам на Олимпиаде был сложным: "Радостно и отрадно, что это дорога завершилась победой хоккеистов. Огромные успехи были не только в хоккее и фигурном катании, но и в других видах спорта, в лыжах, фристайле".

Олимпийские игры завершились 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золото принесли фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда.