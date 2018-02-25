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Рекордная по количеству участников Олимпиада завершилась в Пхёнчхане

Спорт
25 февраля, 17:38 UTC+3

Церемония закрытия Игр состоялась на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане

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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/Natacha Pisarenko
Парад атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр
Парад атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр
Парад атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр
© Сергей Бобылев/ТАСС
© AP Photo/Charlie Riedel
Делегация олимпийских спортсменов из России
Делегация олимпийских спортсменов из России
Делегация олимпийских спортсменов из России
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/Chris Carlson
© AP Photo/Natacha Pisarenko
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Спортсмены из КНДР и Республики Корея
Спортсмены из КНДР и Республики Корея
Спортсмены из КНДР и Республики Корея
© AP Photo/Natacha Pisarenko
© Сергей Бобылев/ТАСС
Японские спортсмены
Японские спортсмены
Японские спортсмены
© AP Photo/Natacha Pisarenko
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук и советник президента США Иванка Трамп
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук и советник президента США Иванка Трамп
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук и советник президента США Иванка Трамп
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину
Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину
Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину
© Kai Pfaffenbach/Pool Photo via AP
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/Natacha Pisarenko
Парад атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр
© Сергей Бобылев/ТАСС
© AP Photo/Charlie Riedel
Делегация олимпийских спортсменов из России
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/Chris Carlson
© AP Photo/Natacha Pisarenko
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Спортсмены из КНДР и Республики Корея
© AP Photo/Natacha Pisarenko
© Сергей Бобылев/ТАСС
Японские спортсмены
© AP Photo/Natacha Pisarenko
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук и советник президента США Иванка Трамп
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину
© Kai Pfaffenbach/Pool Photo via AP
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Церемония закрытия Игр-2018 состоялась 25 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.

Театральная постановка по ходу церемонии была разбита на четыре части - "Свет гармонии", "Ось нового времени", "Песня страсти" и "Ночь победы". В первой были задействованы традиционные корейские струнные инструменты в сочетании со звуками электрогитары. Танец актеров был исполнен на 40-метровой наклонной сцене. Все это в сочетании символизировало гармонию.

Идеей "Оси нового времени" стала человеческая воля, которая движет человека к новому времени, несмотря на препятствия. Ее символизировала гигантская световая ось, возникшая на арене в темноте.

В "Песни страсти" на сцене выступили известные артисты корейской эстрады CL и EXO, которые постарались донести людям, что они по сути являются победителями. Заключительная часть ("Ночь победы") завершила церемонию танцами актеров, атлетов и зрителей под раскаты салюта, осветившего ночное небо Пхёнчхана. Ди-джеем вечеринки стал голландец Мартин Гаррикс и известные корейские исполнители электронной музыки.

Парад атлетов и награждение Большунова

На протяжении всей Олимпиады российская делегация и болельщики страны жили в ожидании церемонии закрытия. Потому что именно на ней российские спортсмены могли вернуть себе право принять участие в параде атлетов под российским флагом. Но в воскресенье утром Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России (ОКР), поэтому отечественным атлетам пришлось вновь пройти по арене под олимпийским флагом.

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Российская делегация на церемонии насчитывала порядка 30 человек. На Олимпиаде были представлены команды из 92 стран. Впервые в зимних Играх участвуют сборные из Республики Косово, Малайзии, Сингапура, Нигерии, Эритреи и Эквадора. Ряд стран выступают после перерыва - ЮАР, Кения, Колумбия, Мадагаскар, КНДР и другие.

За парадом спортсменов последовало награждение победителей в мужском и женском лыжных марафонах. Сначала медали вручили призерам женской гонки на 30 км, где восьмое олимпийское золото в карьере выиграла норвежка Марит Бьорген, став самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. Серебро получила финка Криста Пярмякоски, бронзу - шведка Стина Нильссон. Пярмякоски выиграла в Южной Корее две бронзы, а Нильссон - два серебра и золото в индивидуальном спринте.
Вслед за ними на награждение вышли лыжники, разыгравшие свой заключительный комплект олимпийских наград в субботу в гонке на 50 км. Президент МОК Томас Бах и глава Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер наградили россиян - серебряного призера Александра Большунова и бронзового медалиста Игр Андрея Ларькова.

Большунов уже вошел в историю, став первым отечественным лыжником, выигравшим четыре медали на одной Олимпиаде. Для Ларькова же бронза Игр стала в его карьере первой. Олимпийским чемпионом в гонке на 50 км стал финн Иво Нисканен.

Зимняя Олимпиада стала рекордной по количеству участников - 2925 спортсменов из 92 стран. Российские спортсмены выступали на Играх в статусе олимпийских атлетов из России и под олимпийским флагом. На Играх россияне завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золотые награды получили российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3 ОТ), и фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой в женском одиночном катании.

Олимпиада объединяет людей и строит мосты

Президент МОК Томас Бах в своей речи на церемонии закрытия сделал акцент на объединительную силу Олимпийских игр. "Мы показали, как спорт объединяет всех людей в мире и строит мосты. МОК будет продолжать олимпийский диалог даже после того, как мы погасим олимпийский огонь. Мы руководствуемся нашей верой в будущее", - сказал Бах.

Бах также подчеркнул, что Игры в Пхёнчхане были обращены к молодому поколению. "Цифровые технологии позволили смотреть на зимние Игры по-новому. Мы гордимся рекордной аудиторией Игр. И я могу сказать, что Олимпийские игры - это Игры новых горизонтов", - отметил он.

"Мы предлагаем каждому свою руку, чтобы объединиться в этой вере в будущее. Спортсмены, вы самые лучшие послы нашего оптимизма, спасибо вам за честную игру и конкурентный дух", - заключил президент МОК, поблагодарив организаторов, волонтеров и весь корейский народ.

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Глава Оргкомитета Игр Ли Хи Бом назвал всех спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх, настоящими чемпионами. "Мы увидели столько драм и рассказов, вы устанавливали новые рекорды, несмотря на травмы. Спортсмены, которые представляли африканские и тропические страны, спортсмены из объединенной команды Кореи по хоккею, спасибо вам - вы все настоящие победители. Всего две недели назад мы здесь собрались, чтобы разделить радость сближения на этом самом месте, но теперь мы пришли сюда, чтобы попрощаться, ведь расставание всегда сопровождается встречей", - отметил он.

Глава оргкомитета выразил благодарность всем жителям Пхёнчхана. "Дорогие граждане Пхёнчхана, а также из ближайших провинций, на протяжении 17 дней вы принесли себя в жертву. Я благодарю весь персонал, членов оргкомитета, хочу сказать большее спасибо военнослужащим, нашим полицейским, пожарным Республики Корея. На протяжении этого периода Корея была счастлива", - отметил он.

Также в ходе церемонии Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину, где в 2022 году пройдут следующие зимние Игры. Столица Китая станет первым городом в мире, который принимал и летние, и зимние Олимпийские игры.

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