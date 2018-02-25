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Президент МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина

Спорт
25 февраля, 15:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Церемония состоялась на закрытии XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане

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Томас Бах (слева) во время передачи олимпийского флага мэру Пекина Чэнь Цзинину (справа)

Томас Бах (слева) во время передачи олимпийского флага мэру Пекина Чэнь Цзинину (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. Церемония состоялась на закрытии XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Сначала мэр Пхёнчхана возвратил олимпийский флаг Баху, а затем глава МОК передал его мэру будущей зимней олимпийской столицы.

31 июля 2015 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре столицей проведения Олимпийских игр 2022 года был выбран Пекин, который станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры.

Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 25 февраля.

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