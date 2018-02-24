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Объекты летних Игр в Пекине 2008 года будут адаптированы для зимней Олимпиады

Спорт
24 февраля, 5:42 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Церемонии открытия и закрытия Игр-2022 пройдут на Национальном стадионе Пекина

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке зимней Олимпиады в Пекине 2022 года будет активно использовать наследие летних Игр 2008 года. Об этом журналистам рассказал глава департамента по связям с общественностью оргкомитета Игр в Пекине Чанг Юй.

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"Мы в большом объеме используем наследие Пекина-2008. Нам повезло - многие объекты, которые использовались на летней Олимпиаде в 2008 году, могут быть адаптированы к зимним Играм. Строительство новых объектов уже началось, например, ледового дворца для соревнований по конькобежному спорту", - сказал Чанг Юй.

"Церемонии открытия и закрытия пройдут на Национальном стадионе, как и 10 лет назад. Также мы планируем разместить вещательный центр и главный пресс-центр в тех же помещениях. Штаб-квартира оргкомитета будет расположена на окраине Пекина, в этих целях мы преобразовали старый металлургический комбинат", - добавил он.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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