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Лыжница Белорукова отметила теплое отношение к российским спортсменам на Олимпиаде

Спорт
26 февраля, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

На соревнованиях в Пхёнчхане Белорукова завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и эстафете

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Юлия Белорукова

Юлия Белорукова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане в лыжных гонках Юлия Белорукова отметила хорошую атмосферу и теплое отношение к российским спортсменам на Играх. Об этом она рассказала журналистам во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

В понедельник российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх, вернулись в Москву.

"Чувствовала поддержку болельщиков, очень много писали в соцсетях, и на телефон пишут люди и даже письма шлют, просто огромное количество поздравлений. Хотя и до Олимпиады поддержка была огромной. На Играх, честно говоря, было очень круто и атмосфера была хорошая, не сказать, что было очень сложно. Нас готовили, что, возможно, будут какие- то взгляды со стороны, но ничего такого не было - все очень тепло к нам относились", - заявила Белорукова.

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Белорукова завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете. "Самый напряженный момент был тогда, когда уже было две медали, очень трудно было собраться на последующие гонки", - сказала лыжница.

"У нас этапы Кубка мира сейчас, а вот на Кубке России не выступлю. Мы съездили на Олимпиаду, мы счастливы, приехали с медалями, поэтому нам на этапы Кубка мира ехать. Буквально несколько дней на отдых и поедем", - заключила Белорукова.

Первый после Олимпиады этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 3 по 4 марта в финском Лахти. На Олимпиаде в Пхёнчхане, которая завершилась в воскресенье, российские спортсмены завоевали 17 медалей - две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

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