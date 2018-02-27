Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация фристайла России довольна уровнем судейства Олимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
27 февраля, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Во фристайле олимпийские атлеты из России завоевали две бронзовые медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Ридзик

Сергей Ридзик

© Сергей Киврин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Судейство на соревнованиях фристайлистов на Олимпийских играх в Пхёнчхане было объективным. Об этом журналистам заявил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Во фристайле олимпийские атлеты из России завоевали две бронзовые медали. Илья Буров стал третьим в акробатике, а Сергей Ридзик - в ски-кроссе.

Смотрите также

Рекордная по количеству участников Олимпиада завершилась в Пхёнчхане

"Из пяти дисциплин во фристайле четыре имеют систему судейских оценок, поэтому такие вопросы будут всегда. Это нормально, к этому нужно относиться спокойно, с пониманием. Мы готовимся, ежегодно общаемся с Международной федерацией лыжного спорта по поводу того, что у нас должны быть российские судьи в каждой дисциплине", - заявил Курашов.

"Мы не жалуемся, мы считаем, что судейство на Играх было объективным, мы им довольны. У нас лишь есть вопросы к некоторым судьям по оценкам некоторых спортсменов", - добавил он.

На Олимпиаде в Пхёнчхане, которая завершилась в воскресенье, российские спортсмены завоевали 17 медалей - две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
7
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама