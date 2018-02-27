Федерация фристайла России довольна уровнем судейства Олимпиаде в Пхёнчхане

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Судейство на соревнованиях фристайлистов на Олимпийских играх в Пхёнчхане было объективным. Об этом журналистам заявил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Во фристайле олимпийские атлеты из России завоевали две бронзовые медали. Илья Буров стал третьим в акробатике, а Сергей Ридзик - в ски-кроссе.

"Из пяти дисциплин во фристайле четыре имеют систему судейских оценок, поэтому такие вопросы будут всегда. Это нормально, к этому нужно относиться спокойно, с пониманием. Мы готовимся, ежегодно общаемся с Международной федерацией лыжного спорта по поводу того, что у нас должны быть российские судьи в каждой дисциплине", - заявил Курашов.

"Мы не жалуемся, мы считаем, что судейство на Играх было объективным, мы им довольны. У нас лишь есть вопросы к некоторым судьям по оценкам некоторых спортсменов", - добавил он.

На Олимпиаде в Пхёнчхане, которая завершилась в воскресенье, российские спортсмены завоевали 17 медалей - две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.