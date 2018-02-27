Курашов: сборная России по фристайлу входит в тройку сильнейших в мире

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты по результатам и по количеству завоеванных квот на этапы Кубка мира находятся в тройке сильнейших в мире наряду с канадцами и американцами. Об этом журналистам заявил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Мы в каждой дисциплине уверенно находимся в первой десятке, можем бороться за медали, и это хорошо, учитывая новые для нас дисциплины слоупстайл и хафпайп. Мы рады тому, что в каждой дисциплине есть спортивный костяк, который может идти дальше и бороться. Мы должны исходить из того, что нужно выходить на системные результаты, на создание конкурентоспособных команд, борющихся за медали чемпионатов мира, Кубка мира и Олимпиад. Сегодня по организации и проведению соревнований, по результатам выступлений, по квотам, которые мы имеем в Кубке мира, мы входим в тройку сильнейших в мире наряду с США и Канадой", - заявил Курашов.

На прошедших в южнокорейском Пхёнчхане Олимпийских играх российские фристайлисты завоевали две бронзовые медали - Илья Буров стал третьим в акробатике, а Сергей Ридзик - в ски-кроссе.