ЦСКА и "Химки" проведут очередные матчи баскетбольной Евролиги

ТАСС, 1 марта. Баскетбольные клубы ЦСКА и "Химки" проведут в четверг матчи 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы сыграют в гостях с израильским "Маккаби" из Тель-Авива, подмосковная команда встретится с испанской "Басконией".

ЦСКА первым из 16 участников Евролиги гарантировал себе место в четвертьфинале, одержав 18 побед. Конкуренты из греческого "Олимпиакоса" и турецкого "Фенербахче" отстают на две победы и в пятницу проводят очень непростые матчи - с "Панатинаикосом" и "Реалом" соответственно. Армейцы же выступят в Израиле против команды, которая занимает восьмое место и имеет неплохие шансы на выход в четвертьфинал.

"Маккаби" 51 раз выигрывал чемпионат Израиля и шесть раз - Кубок европейских чемпионов. Однако последние титулы команды из Тель-Авива датированы 2014 годом, когда под руководством Дэвида Блатта "Маккаби" выиграл как чемпионат, так и Евролигу.

В двух предыдущих сезонах "Маккаби" не смог выйти в четвертьфинал Евролиги, и в команде произошли серьезные изменения. Состав был обновлен почти полностью, а на пост главного тренера приглашен хорват Невен Спахия, который выигрывал чемпионаты пяти европейских стран, в том числе и израильский с "Маккаби" в 2007 году. Последние годы Спахия работал в Национальной баскетбольной ассоциации в тренерском штабе Майка Буденхольцера в "Атланте".

15 декабря ЦСКА на своей площадке победил "Маккаби" со счетом 101:86, подтвердив статус самого результативного клуба Евролиги - в среднем 89,4 очка за матч. "Маккаби" же не лучшим образом действует в обороне - 83,9 очка, опережая по этому показателю лишь один клуб Евролиги - итальянский "Милан".

Матч пройдет на "Мивтахим-Арене" в Тель-Авиве, которая вмещает 10 тыс. зрителей. Начало - 22:05 мск.

"Химки" едут к баскам

"Химки", одержав в Евролиге 14 побед, держат путевку в четвертьфинал в своих руках. Ближайший соперник - занимающий с 10 победами девятое место в таблице конкурент. "Баскония" не оставляет надежд выйти в плей-офф, тогда как "Химки" в случае успешного завершения регулярного турнира даже могут пробиться в первую четверку и получить преимущество своей площадки в плей-офф.

Неделю назад баски играли в Москве с ЦСКА, уступив семь очков, тогда как "Химки" одержали три победы подряд, фактически решив задачу выхода в четвертьфинал. Благодаря этим победам баскетболист "Химок" Алексей Швед был признан лучшим игроком Евролиги в феврале.

При этом предыдущее поражение "Химки" потерпели в Испании, уступив месяц назад "Валенсии".

"Баскония" неудачно начала нынешний сезон под руководством лишь летом завершившего карьеру игрока аргентинца Пабло Приджони, и сменившему его Педро Мартинесу удалось поправить турнирные дела. В случае собственной победы и поражения "Маккаби" баски будут в шаге от восьмого места. При этом команда занимает третье место в чемпионате Испании, уступая лишь "Реалу" и "Валенсии".

"Сейчас, как кажется, мы играем лучше и основательнее, причем как в защите, так и в нападении, однако против "Басконии" мы должны быть очень последовательными в принятии решений и не давать испанцам возможности для атак второго шанса после подборов в нападении. В то же время необходимо хорошо защититься против их созидателей и снайперов, игроков их задней линии", - приводит официальный сайт "Химок" слова главного тренера команды Георгиоса Барцокаса.

Встреча пройдет на арене "Фернандо Буэса" в Витории, начало - 23:00 мск.