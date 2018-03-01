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Ласицкене, Лысенко и Сидорова стартуют на чемпионате мира по легкой атлетике

Спорт
1 марта, 0:48 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 1, марта. /ТАСС

Турнир пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта

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БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении стартует в четверг в британском Бирмингеме. Для участия в турнире были допущены восемь российских легкоатлетов, в том числе и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая выступит уже 1 марта.

На чемпионате мира будут разыграны медали в беге на 60, 400, 800, 1500 и 3000 м, а также на 60 м с барьерами, эстафете 4 по 400 м, прыжках в высоту, длину, тройным и с шестом, толкании ядра, а также в семиборье у мужчин и пятиборье у женщин. Ввиду отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отечественные спортсмены в Бирмингеме выступят в нейтральном статусе.

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Помимо Ласицкене, приглашения получили вице-чемпион мира в прыжках в высоту Данил Лысенко, Максим Афонин (толкание ядра), Анжелика Сидорова и Ольга Муллина (прыжки с шестом), Виктория Прокопенко и Анна Крылова (тройной прыжок). Получили приглашения на чемпионат мира также тренер Ласицкене Геннадий Габрилян, наставник Лысенко Евгения Загорулько, тренер Сидоровой Светлана Абрамова и Андрей Климов, под чьим руководством выступает Прокопенко.

Получил право стартовать в Бирмингеме и толкатель ядра Александр Лесной, однако он принял решение на чемпионат мира не ехать.

Мария Ласицкене уже несколько лет является лидером в женских прыжках в высоту. С результатом 2,04 м она является лидером сезона, при этом никто из соперниц еще не прыгал выше двух метров. Вправе рассчитывать на медали и Данил Лысенко, главным конкурентом которого в Бирмингеме будет серебряный призер Игр 2016 года и чемпион мира - 2017 Мутаз Баршим, который в нынешнем сезоне уже имеет результат лучше личного рекорда россиянина в 2 м 37 см - катарец прыгал на сантиметр выше.

На чемпионате представлены 144 страны

На чемпионат мира аккредитации получили 632 спортсмена из 144 стран. Среди них - олимпийские чемпионы Омар Маклеод из Ямайки (барьерный бег), бразилец Тьяго Силва (шест), американки Кортни Около и Филлис Фрэнсис (400 м), гречанка Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), а также чемпионы мира Сэм Кендрикс (США, шест), Луво Маньонга (ЮАР, длина), Томас Уолш (Новая Зеландия, ядро) и француз Кевин Майер, который на мировом первенстве в Лондоне победил в десятиборье, а в Бирмингеме будет соревноваться в семиборье. Из летних чемпионок мира 2017 года на зимний турнир приехали Фрэнсис, Ласицкене, Стефаниди, кенийка Хеллен Обири (5000 м, в Бирмингеме выступит на 3000 м), американки Эмма Кобурн (3000 м) и Бритни Риз (длина), колумбийка Юлимар Рохас (тройной прыжок) и китаянка Гун Лицзяо (ядро).

Соревнования пройдут 1-4 марта на "Бирмингем-Арене", открытой в 1991 году, причем 15 лет назад здесь уже проходил зимний чемпионат мира по легкой атлетике. В первый же день предстоящего турнира в 21:45 мск состоятся соревнования по прыжкам в высоту, где выступят Ласицкене и Лысенко.

Призовой фонд чемпионата мира составляет $2,464 млн, из которых победители в личных видах получат по $40 тыс. Еще $50 тыс. может быть выплачено в качестве бонуса за мировой рекорд.

2 и 3 марта в Бирмингеме состоятся церемонии вручения медалей предыдущих чемпионатов мира в помещении, результаты которых были пересмотрены после положительных допинг-тестов. Так, серебро чемпионата мира 2006 года получит датский толкатель ядра Йоахим Ольсен, серебро ЧМ-2010 - немецкий толкатель ядра Ральф Бартелс. Американка Тианна Бартолетта получит золото чемпионата мира 2006 года в прыжках в длину, испанка Консепсьон Монтанер - бронзу, словенка Мария Шестак - серебро ЧМ-2008 в тройном прыжке, американка Хайлис Фонтейн - бронзу ЧМ-2010 в многоборье.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 17-й раз, первые соревнования прошли в 1987 году в американском Индианаполисе. С 2004 года чемпионаты мира в помещении проходят по четным годам, следующий турнир пройдет в 2020 году в китайском Нанкине. В 2016 году на домашнем зимнем чемпионате мира в Портленде американские легкоатлеты завоевали 13 золотых медалей, российские спортсмены предыдущий турнир пропустили.

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