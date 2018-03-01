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Геркус: РФПЛ нужны новые правила о проведении матчей в холодную погоду

Спорт
1 марта, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

В среду матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" был отменен из- за мороза

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Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) необходимо разработать новые правила проведения матчей в холодную погоду. Об этом журналистам заявил президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.

В среду матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" был отменен из- за мороза.

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"Кому-то приходится играть, кому-то нет, выход в том, чтобы принять единые правила и придерживаться их. Проблема в том, что у нас большая страна, и понять, что в регионе будет холодно, можно до отлета туда. А когда вы уже прилетели в другой регион, то проще сыграть, ведь решение принимается за час до матча. Нужен новый регламент, это нужно обсуждать, ведь до вылета в Хабаровск уже понятно, что там будет холодно", - заявил Геркус.

27 ноября "Локомотив" в Хабаровске обыграл местный "СКА- Хабаровск" со счетом 2:1 в 12-градусный мороз. Железнодорожники просили перенести игру на нейтральное поле, потому что в Хабаровске изначально ожидалось около минус 20 градусов.

"О двойных стандартах мы не говорим, ведь мы приняли решение играть в Хабаровске, ведь мы находились там", - сказал Геркус.

В воскресенье "Локомотив" дома сыграет с московским "Спартаком" в матче 21-го тура чемпионата России.

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