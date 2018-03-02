"Анжи" и "Рубин" открывают весеннюю программу чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 марта. Махачкалинский "Анжи" и казанский "Рубин" сыграют в пятницу в стартовом матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча откроет весеннюю программу премьер-лиги, где осталось провести заключительную треть дистанции.

В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров. Дагестанский клуб с 19 очками занимает 15-е место, находясь в зоне вылета, у "Рубина" 23 очка и 11-е место - в случае неудачи в пятницу подопечные Курбана Бердыева по итогам тура могут опуститься в зону переходных матчей.

Бердыеву не впервой спасать свои клубы от вылета - в 2015 году его "Ростов" сохранил место в элите лишь в переходных матчах с "Тосно", а уже через год играл в Лиге чемпионов. От "Рубина" ждали борьбы за еврокубки уже в нынешнем сезоне - первом после возвращения Бердыева, однако именитый специалист лишь прошедшей зимой получил в свое распоряжение всех нужных футболистов и провел полноценные, а не короткие летние сборы. Расставшись с целой группой высокооплачиваемых легионеров, "Рубин" вернул в свои ряды полузащитников Павла Могилевца и Кристиана Нобоа, которые работали с Бердыевым и в "Ростове".

Укрепив центр поля, "Рубин" также пополнил состав арендованными полузащитниками атакующего плана - у "Спартака" взят Ивелин Попов, у "Краснодара" - Вячеслав Подберезкин. Из игроков основного состава покинули команду французский хавбек Янн М'Вила, а также перешедшие в "Зенит" защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев.

"Анжи" рассчитывает на чудо

Перед главным тренером "Анжи" Вадимом Скрипченко стоит непростая задача. В первой части чемпионата махачкалинцы неудачно играли прежде всего в обороне, пропустив больше всех мячей (38), зато забили больше "Анжи" (22 гола) лишь команды первой пятерки. Однако зимой "Анжи" укрепил в основном атакующую линию, из защитников команду пополнил лишь венесуэлец Джон Чансельор из эквадорского клуба "Дельфин".

Вернулся в "Анжи" украинский форвард Филипп Будковский, новичком команды также стал ганский форвард Квадво Поку, выступавший в США, а также несколько футболистов из низших лиг. При этом никто из лидеров "Анжи" зимой команду не покинул.

В первом круге "Рубин" в августе разгромил "Анжи" со счетом 6:0, проведя лучший матч в сезоне. Пять голов тогда забили уже покинувшие команду футболисты, включая бразильца Жонатаса, который сыграл лишь пять матчей, но с четырьмя мячами остается лучшим бомбардиром "Рубина" в чемпионате. "Анжи" проводил в Казани первый матч после назначения Скрипченко, который после разгрома серьезно изменил основной состав команды.

Предстоящий матч пройдет на "Анжи-Арене" в Каспийске, начало - 19:30 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы. Из-за дисквалификации пропустит встречу защитник "Рубина" Федор Кудряшов.

21-й тур продолжится в субботу, когда сыграют ЦСКА - "Урал", "Зенит" - "Амкар" и "Краснодар" - "Ростов". В воскресенье встречаются хабаровский СКА и "Тосно", "Уфа" и "Динамо", "Локомотив" и "Спартак", "Арсенал" и "Ахмат".

После 20 туров в чемпионате России по футболу лидирует "Локомотив" - 45 очков. По 37 очков набрали "Зенит" и "Спартак", 36 - "Краснодар", 35 - ЦСКА.