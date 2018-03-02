Крамник, Карякин и Ананд стартуют на шахматном мемориале Михаила Таля в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Шахматный мемориал Михаила Таля стартует в пятницу в московском Музее русского импрессионизма. 10 элитных гроссмейстеров сначала проведут турнир по быстрым шахматам, а затем состоятся соревнования по блицу.

Мемориал Таля имеет высокую 21-ю категорию, в московском турнире сыграют бывшие чемпионы мира россиянин Владимир Крамник и индиец Вишванатан Ананд, гроссмейстеры с рейтингом в рапиде выше 2800 пунктов - Хикару Накамура из США и россиянин Ян Непомнящий. Среди участников также российские шахматисты Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер и Даниил Дубов, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Борис Гельфанд из Израиля.

Крамнику, Карякину, Грищуку и Мамедьярову вскоре предстоит стартовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. Крамник отметил, что участники турнира претендентов и другие шахматисты находятся в неравных условиях. "Наша главная задача - набрать форму и показать не все из того, что было наработано. Хороший результат придаст уверенности, но главное для нас четверых - играть полноценные партии", - сказал один из сильнейших шахматистов страны.

Турнир вернулся в Москву

Спустя год мемориал Таля возвращается в Москву - год назад турнир прошел в родной для восьмого чемпиона мира Латвии. 2-4 марта состоятся девять туров по быстрым шахматам, где участники получают на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Соревнования пройдут в здании Музея русского импрессионизма на Ленинградском проспекте Москвы.

5 марта в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника на Гоголевском бульваре состоится блиц-турнир, где к основной группе добавятся четыре российских шахматиста - Александр Морозевич, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин. В блице будут сыграны 13 туров, в партии участники получают по 5 минут времени с добавлением трех секунд за каждый ход.

Общий призовой фонд турнира составляет $150 тыс., из которых победитель турнира по быстрым шахматам получит $25 тыс., а сильнейший в блице - $10 тыс. Вход для зрителей на турнир по рапиду будет осуществляться как по билетам Российской шахматной федерации (РШФ), так и по билетам в Музей русского импрессионизма, стоимость которых составляет 300 рублей. Вход на блиц-турнир будет свободным.

В четверг состоялась церемония открытия мемориала Таля, в которой принял участие заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета РШФ Аркадий Дворкович. "Соревнование станет хорошей зарядкой для участников турнира претендентов. Благодарю всех участников и хочу сказать, что мы будем продолжать отдавать дань памяти великому шахматисту Михаилу Талю", - заявил Дворкович.

Блиц начинался с Таля

Мемориал Михаила Таля - один из главных турниров, проходящих в России. В нынешнем году организаторы пригласили сильнейших игроков в быстрые шахматы, включая чемпиона мира в этом виде Ананда, который в декабре победил на турнире в Саудовской Аравии. В предыдущие годы эти соревнования выигрывали Карякин и Мамедьяров, тогда как на чемпионатах мира по блицу побеждали Грищук (трижды) и Карякин.

Первым же чемпионом мира по блицу в 1988 году стал Михаил Таль - в свое время один из сильнейших в мире игроков в шахматы с укороченным контролем времени. Таль - восьмой чемпион мира по шахматам в 1960-61 годах, в 24 года он стал самым молодым на тот момент обладателем короны, завоевав ее в матче с Михаилом Ботвинником. В следующем году Таль проиграл Ботвиннику матч-реванш, но еще несколько десятилетий оставался одним из самых ярких шахматистов мира. Таль скончался в 1992 году в Москве и похоронен в родной Риге.

Мемориал Михаила Таля впервые прошел в 2006 году в честь 70-летия со дня рождения гроссмейстера. Вплоть до 2013 года турнир проходил в классическом формате, затем организаторы предложили участникам быстрые шахматы и блиц. Трижды мемориал Таля выиграл армянский шахматист Левон Аронян, дважды побеждали Владимир Крамник и Магнус Карлсен, Мамедьяров в 2010 году поделил первое место с Карякиным и Ароняном, а четыре года назад стал первым в блице.

Год назад турнир прошел в латвийской Юрмале. В быстрых шахматах победил местный шахматист Алексей Широв, тогда как в блице не оказалось равных украинцу Владимиру Онищуку.