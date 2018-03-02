Алаев: РФС не торопится изменять лимит не легионеров, нужно проработать детали

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не спешит с утверждением нового лимита на легионеров, так как этот вопрос требует детальной проработки. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

"Идет работа, но нас никто не торопит, не гонит. Этот вопрос основной и очень важный и должен быть проработан детально. Надеюсь, что решение, которое мы примем, будет устраивать всех. Мы определили параметры, что будут требования к доморощенным футболистам и к лимиту на легионеров в заявке", - сообщил Алаев.

Впервые лимит на легионеров в высших дивизионах чемпионатов России был принят в 2005 году. Согласно нему, на поле могли одновременно находиться не более пяти игроков без российского паспорта, но футболисты, проведшие не менее 10 матчей за свои национальные сборные, легионерами не считались. 9 декабря того же года исполком РФС под руководством Виталия Мутко принял решение о том, что с сезона 2006 года на поле в составе команды одновременно может находиться не более семи иностранцев, а в 2009 году лимит был ужесточен до шестерых одновременно играющих футболистов, не имеющих российский паспорт. 4 июля 2012 года был возвращен лимит по схеме "7+4" (7 иностранцев и 4 россиянина одновременно на поле), а к "6+5", существующей и по сей день, исполком РФС вернулся 14 июля 2015 года.

Изменение лимита на легионеров входит в ряд мер по защите доморощенных игроков, указанных в стратегии развития футбола в РФ до 2030 года.